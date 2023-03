Piątek 31 marca 2023 Gigabyte odwołuje informację o premierze procesorów Ryzen 8000 w 2023 r.

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 16:11 (1) Kilka dni temu firma Gigabyte w informacji prasowej na temat swoich nowych budżetowych serwerów z procesorami AMD Ryzen zamieściła informację, że będzie w nich można zamontować kolejną generację procesorów desktopowych od AMD, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. Informacja szybko opłynęła globalną sieć, a jako że Gigabyte będąc producentem płyt głównych musi znać plany AMD z pewnym wyprzedzeniem, to tez fakt ten pozwała sądzić, że takie są obecne plany AMD, które przez przypadek znalazły się w informacji Gigabyte. Do sprawy odniósł się ostatecznie rzecznik prasowy Gigabyte, Liam Quinn, który podał, że informacja była zwyczajnym błędem, i przeprosił osoby które mogły zostać wprowadzone w błąd.



Rzecznik Gigabyte stwierdził też oficjalnie, że Gigabyte jeszcze nie wie i nie ma żadnych informacji o tym, kiedy planowana jest premiera następców obecnych procesorów Ryzen 7000.



Ryzen 8000 - błąd? (autor: Conan Barbarian | data: 31/03/23 | godz.: 16:18 )

Błędem będzie jeśli AMD takiego refresh nie zrobi, gdyż Raptor Lake refresh będzie oznaczał, że 2023 należy już do Intela.



