Intel prezentuje plan premier kolejnych generacji Xeonów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:26 Intel podzielił się z nami nowymi informacjami na temat przybliżonych dat premier przyszłych procesorów serwerowych z serii Xeon. Obecnie krzemowy gigant rozpoczął dostawy Xeonów Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids, które mają 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5, wskaźnik TDP do 350W, maksymalnie 60 rdzeni, a pod względem technicznym składają się z czterech układów krzemowych wytwarzanych w litografii Intel 7, z których każdy zawiera po 15 rdzeni Golden Cove. Według przedstawionych planów, jeszcze w 4. kwartale 2023 roku do sprzedaży trafią ich ulepszone wersje o nazwie kodowej Emerald Rapids i nazwie handlowej Xeon Scalable 5. generacji.



Będą one zgodne z tą samą podstawką LGA 4667, jednak mają mieć więcej rdzeni (prawdopodobnie do 64) i nieco wyższe częstotliwości taktowania.



Większa rewolucja w ofercie serwerowych procesorów Intel nastąpi w 2024 roku, kiedy zadebiutuje nowa platforma LGA 7529, oraz całkiem nowe Xeony wytwarzane w litografiach Intel 4 i Intel 20A i dysponujące 12-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5.



Według Intela, jako pierwsze na rynku, jeszcze w 1. połowie 2024 roku zameldują się Xeony o nazwie kodowej Sierra Forest, będące odpowiedzą na 128-rdzeniowe EPYC Bergamo ze 128-rdzeniami ZEN 4c. Xeony Sierra Forest mają być wyposażone wyłącznie w efektywne rdzenie Skymont, a według nieoficjalnych doniesień ich liczba będzie przekraczać 300 w jenym procesorze. Tym samym Xeony Sierra Forest mogą mieć nawet więcej rdzeni niż następcy EPYC Bergamo od AMD, korzystający z rdzeni ZEN 5c.



Krótko po ich premierze, Intel zamierza wprowadzić na rynek Xeony o nazwie kodowej Granite Rapids, czyli prawdopodobnie procesory jakie otrzymają nazwę handlową Xeon Scalable 5. generacji, o których z nieoficjalnych informacji wiemy, że otrzymają do 132 rdzeni Redwood Cove (następca Golden Cove).



Z koleii w 2025 roku pojawić mają się procesory Clearwater Forest, czyli procesory zastępujące Sierra Forest i mające także wyłącznie efektywne rdzenie (pojawiły się pogłoski, że będzie to 512 efektywnych rdzeni).



