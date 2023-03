Piątek 31 marca 2023 Premiera chipsetu AMD A620, przegląd płyt głównych AM5

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 20:36 Nowa platforma AMD AM5 dla komputerów stacjonarnych nie cieszy się obecnie dużą popularnością, czego powodem są m.in. wysokie ceny płyt głównych i konieczność zakupu pamięci DDR5, co windujące koszt zakupu całego zestawu wraz z procesorem do zbyt wysokich poziomów. Nadzieję na poprawę tej sytuacji daje dzisiejsza, oficjalna premiera budżetowego chipsetu AMD A620 dla platformy AM5, oraz pierwszych płyt głównych z tym chipsetem. Nowy chipset A620 jest znacznie uproszczony w porównaniu chipsetów B650 i X670 - nie obsługuje magistrali PCI-Express 5.0 i praktycznie nie umożliwia podkręcania procesorów.



To wraz ze słabszym wyposażeniem płyt głównych ma pozwalać na ich rozsądne ceny. A620 zapewnia złącze PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, dwa porty M.2 PCI-E 4.0 dla dysków SSD NVme, obsługę czterech złączy SATA 6 Gbps, możliwość podkręcania pamięci DDR5, a liczba obsługiwanych złączy USB jest mniejsza niż w B650 i X670.



W dniu dzisiejszym debiutują też pierwsze płyty główne z chipsetem AMD A620 - swoje konstrukcje przygotowali producenci: ASUS, ASRock, Biostar, MSI i Gigabyte, a łączna liczba nowych płyt wynosi osiem.



ASUS zaoferował trzy modele: TUF Gaming A620M-Plus, TUF Gaming A620M-Plus WiFi oraz Prime A620M-A, wszystkie z czterema slotami DIMM. ASRock oferuje dwie płyty -droższą A620M Pro RS z czterema slotami DIMM, i tańszą A620M-HDV/M.2 z dwoma slotami DIMM, a Biostar pojedynczy model A620MP-E Pro.



Na ten moment także po jednej płycie oferują Gigabyte (model A620M Gaming X) i MSI (model Pro A620M-E).



Ceny najtańszych płyt mają wynosić około 100 USD, a najdroższych około 140 USD. Należy oczekiwać, że z czasem liczba dostępnych modeli płyt zostanie powiększona.









