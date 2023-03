Piątek 31 marca 2023 Targi E3 odwołane po raz drugi z rzędu, czy to już koniec?

Autor: Zbyszek | źródło: ESA | 20:07 (1) Międzynarodowe targi Electronic Entertainment Expo, znane także pod skrótową nazwą E3, i organizowane co roku w czerwcu w Las Vegas w USA, były wydarzeniem o prawie 30 letniej tradycji i historii. Była to największa coroczna wystawa przemysłu rozrywki elektronicznej i gier komputerowych, nazywana także świętem gier oraz graczy komputerowych i konsolowych. W latach 2020 i 2021 targi E3 z powodów epidemicznych nie odbywały się w klasycznej formule na hali wystawienniczej, lecz online w postaci wydarzeń transmitowanych na żywo w Internecie. Niestety, kiedy w 2022 roku gracze liczyli na powrót tradycyjnej formy targów E3, zajmujące się ich organizacją stowarzyszenie ESA (Electronic Software Association) postanowiło całkowicie odwołać E3 2022.



Niestety tegoroczne targi E3, planowane na 13-16 czerwca w Los Angeles Convention Center, także się nie odbędą. Organizacja Electronic Software Association informując o ich odwołaniu podała tylko, że wydarzenie nie wzbudziło takiego zainteresowania, jakie jest niezbędne do jego przeprowadzenia, co należy rozumieć jako niewielką liczbę chętnych do udziału w E3 2023 wystawców i producentów.



Wygląda na to, że odwołanie E3 2022 w ubiegłym roku były zwyczajnym błędem, a teraz, po takim okresie przerwy powrót targów do formy znanej do 2019 roku, wydaje się być z każdym kolejnym rokiem coraz mniej prawdopodobny. Szkoda, bo to kolejne wydarzenie, jakie wypada z kalendarza imprez komputerowych - po tym gdy wcześniej zaprzestano organizacji targów CeBIT w Niemczech.







