Produkcja procesorów Apple M2 wstrzymana, powód nie jest zaskakujący

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:14 Po dwóch wyjątkowo dobrych latach dla producentów komputerów, w ostatnich miesiącach nastąpił okres wyraźnej korekty popytu. Według analityków w 4. kwartale 2022 roku i 1. kwartale 2023 roku sprzedaż komputerów była o około 40 procent niższa niż w tych samych miesiącach rok wcześniej, i spadła do poziomu nawet niższego, niż notowana w ostatnich latach przed 2020 rokiem. Sytuacji tej doświadczyła też firma Apple, której przychody ze sprzedaży komputerów i laptopów Mac spadły w 1. kwartale tego roku do 7,73 mld USD, z 10,85 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.



Sprzedaż Maców miała spaść na tyle, że według nowych informacji okresowo zatrzymana została produkcja najnowszych procesorów Apple M2, wykorzystywanych w najnowszej generacji lekkich notebooków MacBook. Informacje o wstrzymaniu produkcji procesorów Apple M2 pochodzą od poddostawcy, który zajmuje się finalnym montażem tych procesorów, tj. odbiera układy scalone od TSMC, dokonuje ich montażu do substratu i testów, a gotowe procesory dostarcza do fabryki wytwarzającej MacBooki.



