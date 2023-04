Środa 5 kwietnia 2023 Kolejna wymiana ciosów między Chinami i USA, ban dla Microna

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:25 W ostatnich tygodniach administracja Stanów Zjednoczonych nałożyła zakaz importu i sprzedaży na terenie USA dla Chińskiego producenta pamięci Flash, firmy YMTC. Stało się to po tym, gdy Federalna Komisja Łączności stwierdziła, że produkty YMTC stanowią zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. W efekcie amerykańscy producenci współpracujący wcześniej z YMTC zostali zobligowani do anulowania zamówień na pamięci NAND Flash od tego producenta, a sytuacja miała dotknąć nawet Apple. Jak można się było spodziewać, sytuacja nie została bez reakcji ze strony Chin, a w odwecie oberwała amerykańska firma Micron.



Administracja Chin poinformowała, że w wyniki ekspertyzy cyberbezpieczeństwa produktów firmy Micon, nałożyła zakaz ich stosowania dla rodzimych producentów, rekomendując lokalnym firmom aby zamiast pamięci Flash Microna stosować pamięci wytwarzane we własnym kraju, lub pochodzące od Kioxia, SK hynix albo Samsunga.



Tym samym amerykańskie firmy będą zamawiać pamięci u Microna zamiast u YMTC, a Chińskie u YMTC zamiast u Microna, a nam pozostaje przygotować popocorn na kolejny odcinek amerykańsko chińskiej przepychanki.



