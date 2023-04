Środa 5 kwietnia 2023 Ryzen 7 7800X 3D - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:33 AMD oficjalnie wprowadza na rynek swój kolejny procesor z serii Ryzen 7000 w wersji z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Jest nim dedykowany dla graczy, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D. Procesor ma jeden 5nm chiplet z rdzeniami ZEN 4, nad częścią którego umieszczono dodatkową warstwę pamięci L3, dzięki czemu jej łączna pojemność wzrosła z 32 MB do 96 MB. Procesor ma taktowanie bazowe 4,2 GHz, taktowanie jednowątkowe 5,0 GHz, i wskaźnik TDP 120W. Według testów Ryzen 7 7800X 3D jest prawdopodobnie najlepszym procesorem na rynku do gier 3D, i generuje więcej fps niż konkurencyjne Core i9-13900K i KS, a nawet nieco więcej niż droższy 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D.



Zaletą procesora jest także niski pobór energii i wysoka efektywność energetyczna, a wadą brak dołączonego w zestawie systemu chłodzenia i wysoka cena. Tak wynosi 449 USD, a w Polsce sugerowana cena została ustawiona na 2399 zł (z VAT). Doliczając koszt zakupu płyty głównej i przynajmniej 16 GB pamięci DDR5, potencjalnie zainteresowany konsument musi przygotować co najmniej 3500 zł na zestaw procesor, płyta i pamięć. Sprzedaż nowego procesora startuje od 6 kwietnia.



