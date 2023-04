Wyjść na zdjęciu z twarzą

Biometria nieubłagana

Niestety czasy paszportów i dowodów osobistych ze zdjęciami prezentującymi najlepszy profil i serdeczny uśmiech odeszły w niepamięć. Wpływ na to mają nowe przepisy, które wymagają fotografii biometrycznej, czyli takiej, którą sztuczna inteligencja będzie w stanie zeskanować, przeanalizować charakterystyczne cechy i w razie potrzeby zidentyfikować. Jednak zdjęcia biometryczne nie należą do najkorzystniejszych. Robione są en face, czyli twarzą ustawioną na wprost obiektywu, co samo już powoduje, że kojarzyć się mogą z fotografiami zrobionymi skazańcom. Na domiar złego twarz musi mieć naturalny wyraz, czyli zgodnie z założeniami ustawodawcy, poważny. Nic nie poradzimy na przepisy, ale możemy mimo wszystko zadbać o to, aby zdjęcia do dokumentów wyglądały dobrze. Nie należy tu zdawać się na przypadek, a skorzystać z usługi profesjonalistów, którzy nie tylko pomogą nam przybrać najkorzystniejszą pozycję do zdjęcia, ale także dokonają lekkiego retuszu, by ukryć niedoskonałości takie jak podkrążone oczy, czy przebarwienia. Dzięki temu możemy liczyć na to, że końcowy efekt będzie nas zadowalał i bez skrępowania w razie potrzeby okażemy dokument z naszym zdjęciem.

Uśmiech proszę!

Pomimo wprowadzonych przepisów dotyczących zdjęć biometrycznych nie wszystkie rodzaje dokumentów są skazane na ponure fotografie. Szkolna legitymacja, patent czy dyplom dają większą pole popisu. Serdeczny uśmiech na zdjęciu, który znajdzie się w dyplomie, na który przecież tak długo się pracowało, sprawia, że aż miło wracać do niego. Legitymacje, na których podziwiać możemy uśmiechnięte twarze, także sprawiają, że widać na nich zadowolenie i radość z życia posiadacza takiego dokumentu. Korzystając z usług profesjonalnego zakładu fotograficznego, możemy liczyć na to, że zdjęcia pokażą nas takich, jakimi jesteśmy. Odpowiednio dobrana pozycja, wybór najlepszego ujęcia profilowego, uśmiech, to wszystko pomoże nam dostosować wykwalifikowany fotograf. Jednak w tym przypadku nadal pozostajemy przecież w erze fotografii cyfrowej. Drobne niedoskonałości? Twarz zdradzająca zmęczenie? Nic strasznego! Program graficzny i myszka w rękach eksperta działają cuda i sprawia, że ze zdjęcia spoglądać będzie uśmiechnięta i atrakcyjna twarz, czyli dokładnie taką, jaką z przyjemnością będziemy pokazywać przy każdej okazji, gdy ktoś poprosi nas o dokument.

Wiele osób ma przykre doświadczenia ze zdjęciami w dokumentach. Unikajmy sytuacji, kiedy na myśl o pokazaniu dowodu w duszy mamy nadzieję, że nikt nie zwróci uwagi na fotografię. Zdjęcia do dokumentu zostają z nami przez lata, zatem bezpieczniej jest korzystać z usług profesjonalistów.