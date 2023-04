Wtorek 11 kwietnia 2023 Sony pracuje nad nową przenośną konsolą typu handheld

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:59 Obecnie liderem rynku przenośnych konsol do gier (tzw. handheld) jest bezapelacyjnie firma Nintendo, a jej urządzenia Switch i Swich Pro cieszą się dużą popularnością i notują dużą sprzedaż. Z nowych nieoficjalnych informacji wynika, że Sony zamierza podjąć wyzwanie, i opracować swoją przenośną konsolę tego typu, która mogłaby być równie popularna co urządzenia Nintendo. Urządzenie ma być opracowywane pod kryptonimem "Q Lite", i ma trafić na rynek w zbliżonym czasie co PlayStation 5 Slim i PlayStation 5 Pro, czyli prawdopodobnie pod koniec 2023 roku lub w 2024 roku. Ceną przenośnej konsoli Sony ma być duża integracja z PlayStation 5.



Ma być to możliwość zarówno używania przenośnej konsoli jako kontrolera i pada dla PlayStation 5, jak też łączenia się z PlayStation 5 znajdującym się w domu i uruchamiania gier z konsoli stacjonarnej, która świadczyłaby dla mini konsoli usługą stremingową poprzez Internet. Bliższe szczegóły nie są jeszcze znane, poza prawdopodobnym wyglądem urządzenia.



