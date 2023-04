Wtorek 11 kwietnia 2023 AMD EPYC Turin z 64 rdzeniami ZEN 5 przetestowany w Cinebench

Autor: Zbyszek | źródło: Mores Law is Dead | 22:08 Na początku 2024 roku AMD zaoferować na kolejną generację swoich procesorów serwerowych EPYC. Będą to procesory wyposażone w rdzenie ZEN 5 wytwarzane w litografii 3nm, i zgodne z tą samą podstawką Socket SP5 (6096 pinów) jak obecne procesory EPYC 4. generacji (Genoa). W sieci właśnie pojawił się wynik testu wydajności 64-rdzeniowych wersji inżynierskich przyszłych procesorów AMD. Dwa sample przedprodukcyjne przyszłych procesorów EPYC 5. generacji, umieszczone na jednej płycie głównej (każdy wyposażony w 64 rdzenie ZEN 5) zostały przetestowane w benchmarku Cinebench R23, uzyskując rezultat wielowątkowy 123 tysiące punktów.



To rezultat zbliżony do uzyskiwanego obecnie przez dwa 96-rdzeniowe procesory EPYC 4. generacji (Genoa), i kilkanaście procent wyższy niż uzyskiwany przez przedprodukcyjne próbki dwóch 96-rdzeniowych EPYC 4. generacji.



Częstotliwość taktowania rdzeni ZEN 5 była ustawiona na 2,3 GHz (bazowo) i maksymalnie 3,85 GHz (taktowanie Turbo), a według Jima Kellera, byłego architekta AMD, wersje produkcyjne procesorów EPYC 5. generacji mają mieć taktowanie Turbo wynoszące przynajmniej 4,0 GHz, czyli 200-300 MHz wyższe niz w przypadku procesorów EPYC 4. generacji





Poza tym dowiadujemy się, że pojemność pamięci L1 dla instrukcji w rdzeniach ZEN 5 wzrosła z 64 KB do 80 KB, co może wskazywać, że także cały front-end potoków wykonawczych prawdopodobnie został powiększony o 25 procent, w tym zastosowano piąty dekoder instrukcji. To oczywiście tylko przypuszczenia, ale jeśli się potwierdzą, to rdzenie ZEN 5 będą pierwszymi z serii ZEN, w których dokonano tak znaczącej rozbudowa architektury wewnętrznej.



Dotychczasowe rdzenie ZEN 1, ZEN 2, ZEN 3 i ZEN 4 miały taki sam 4-drożny dekoder, po 64 KB pamięci L1, a ich kolejne wersje różniły się między sobą głównie nowymi usprawnieniami zwiększającymi efektywność i szybkość wykonywania instrukcji, coraz lepszym systemem predykcji skoków i wielkością pamięci podręcznych L0, L2 i L3 oraz wielkością jednostki zmiennoprzecinkowej.







