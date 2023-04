Wtorek 11 kwietnia 2023 Intel Foundry Services nawiązuje współpracę z Arm Ltd.

Autor: Zbyszek | źródło: Intel & Arm | 21:25 Intel Foundry Services, czyli dział Intela zajmujący się wytwarzaniem układów scalonych na zamówienie firm trzecich, oraz Arm Ltd poinformowały o zawarciu umowy dotyczącej wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy. Działalność Arm Ltd. polega na tworzeniu projektów rdzeni CPU/GPU i następnie licencjonowaniu ich innym producentom układów scalonych, którzy mogą je wytwarzać we własnym zakresie lub u firm trzecich, a także integrować z innymi elementami, w celu stworzenia w pełni funkcjonalnych procesorów typu system-on-a-chip. Umowa z Intelem zakłada, że Arm Ltd. będzie również otrzymywał zaprojektowanie przez siebie a wyprodukowane u Intela procesory.



Ich wytwarzaniem w litografii 18A mają zająć się fabryki Intela w USA i Europie. Umowa zakłada także możliwość dostępu do litografii 18A dla klientów Arm Ltd - zakupując projekt procesora będą oni mogli zamówić odrazu jego produkcję w Intel Foundry Services.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.