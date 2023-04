Wtorek 11 kwietnia 2023 Intel wycofuje się ze sprzedaży własnych serwerów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:53 Intel przeżywa ostatnio nie najlepszy dla siebie okres. Znaczny spadek sprzedaży komputerów na rynku konsumenckim, a jednocześnie utrata części udziałów w rynku serwerowym na rzecz AMD EPYC i procesorów ARM powodują, że przychody firmy wyraźnie się zmniejszają. Przychody Intela w 2020 i 2021 roku wynosiły odpowiednio: 77,8 i 79,0 mld USD, lecz w 2022 roku spadły do 63,1 mld USD, a w obecnym 2023 roku mają spaść poniżej 50 mld USD. Nic więc dziwnego w tym, że kierownictwo Intela usilnie szuka oszczędności, a najnowszym posunięciem jest rezygnacja ze sprzedaży własnych serwerów.



Do tej pory poza procesorami Xeon Intel oferował też własne serwery z tymi procesorami. Były one popularne głównie w USA, a w skali globalnej ich sprzedaż była znacznie mniejsza niż sprzedaż serwerów firm HP czy DELL. Teraz firma zaprzestanie ich sprzedaży, pozostawiając w ofercie wyłącznie urządzenia składowe serwerów, takie jak np. procesory, chipsety,i karty sieciowe. W praktyce Intel przestanie projektować i sprzedawać serwery, które dla niego montował wybrany poddostawca.



Przypomnijmy wcześniejsze posunięcia Intela prowadzące do redukcji kosztów działalności:

- sprzedaż działu pamięci Optane do firmy Micron (2022)

- redukcja zatrudnienia o 10 procent (październik 2022)

- anulowanie budowy nowego centrum badań i rozwoju (styczeń 2023)

- porzucenie programu rozwoju własnych procesorów RISC-V (styczeń 2023)

- porzucenie dalszego rozwoju swoich switchy i rozwiązań sieciowych z serii Tofino, które były rozwijane od 2019 roku po przejęciu firmy Barefoot Networks (styczeń 2023)

- redukcja wynagrodzeń zasadniczych o 5-15 procent, likwidacja premii kwartalnych i rocznych (luty 2023).







