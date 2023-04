Piątek 14 kwietnia 2023 AMD przekonuje, że Nvidia oferuje zbyt mało pamięci w GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 19:11 Przy okazji premiery GeForce RTX 4070 uaktywnieniu uległa działalność marketingowa AMD. Producent Radeonów przedstawił kilka slajdów, w których przekonuje, że Nvidia oferuje zbyt mało pamięci w swoich najnowszych kartach graficznych GeForce. Jako przykład podawane są gry Resident Evil 4, The Last of Us, i Hogwarts Legacy, które mają zajmować nawet do 15-17 GB miejsca w pamięci karty graficznej. Dlatego też zdaniem AMD w nadchodzących grach nowe karty graficzne Nvidia takie jak GeForce RTX 4070, 4070 Ti i 4080 będą cierpieć na niewystarczającą pojemność pamięci, co może mieć niekorzystny wpływ na ich wydajność.



AMD przekonuje dalej, że zamiast karty GeForce RTX 4070 lub GeForce RTX 3070 Ti, w segmencie cenowym około 600 USD lepszym wyborem jest Radeon RX 6800 XT, który ma zbliżoną wydajność, ale jest tańszy i ma 16 GB pamięci, podczas gdy konkurenci od Nvidia 8 GB lub 12 GB.



Następnie według AMD w cenie około 700 USD zamiast GeForce RTX 3080 10 GB, lepszym wyborem jest Radeon RX 6950 XT, który ma wyższą wydajność i więcej pamięci, a w cenie około 800 USD zamiast GeForce RTX 4070 Ti lepszym wyborem jest Radeon RX 7900 XT, który jest średnio o 10 procent bardziej wydajny, i ma 20 GB pamięci (a GeForce tylko 12 GB).



Z kolei zamiast Geforce RTX 4080 według AMD lepiej wybrać kartę Radeon RX 7900 XTX, która ma 24 GB pamięci (a GeForce tylko 16 GB), a przy tym jest kilka procent bardziej wydajna i o 200 dolarów tańsza.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.