AMD pracuje już nad rdzeniami ZEN 6 o nazwie kodowej Morpheus

Autor: Zbyszek | źródło: LinkedIn | 19:36 Za nami premiera procesorów Ryzen 7000 oraz ich serwerowych kuzynów o nazwie EPYC 4. generacji. Nowe procesory obsługują pamięci DDR5 i są wyposażone w czwartą generację rdzeni ZEN, czyli wytwarzane w litografii 5nm rdzenie ZEN 4. Oferują one o 13-15 procent większy wskaźnik IPC niż poprzednie rdzenie ZEN 3, a porównaniu do rdzeni ZEN 1 ich wskaźnik IPC jest wyższy o około 50 procent. AMD nie poprzestaje tylko na tym, i już w przyszłym roku zobaczymy procesory z rdzeniami ZEN 5 wytwarzanymi w litografii. Tymczasem CV zamieszczone w LinkedIn przez jednego z inżynierów AMD wskazuje, że trwają też prace nad rdzeniami ZEN 6.



Otrzymały one nazwę kodową Morpheus, i mają być wytwarzane w dopiero opracowywanej przez TSMC litografii 2nm. Z CV inżyniera AMD dowiadujemy się, że w 2020 roku pracował on nad systemami zarządzania poborem energii w rdzeniach ZEN 4, a od stycznia 2021 roku do końca 2022 roku nad tymi samymi technikami dla rdzeni ZEN 5. Natomiast od początku 2023 roku prace inżynierskie dotyczą już rdzeni ZEN 6.







