Poniedziałek 17 kwietnia 2023 Szczoteczka soniczna Nandme NX7000 z pakietem nici dentystycznych 50% taniej

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 07:01 Szczoteczki elektryczne stały się w ostatnich latach niezwykle popularne, a klienci doceniają w nich przede wszystkim prostotę użycia. Nie trzeba się przesadnie starać by za ich pomocą dobrze wyszczotkować zęby i tym samym zadbać by pozostały one białe i zdrowe. W przypadku szczoteczek manualnych sprawa jest bardziej skomplikowana i konieczne jest stosowanie odpowiedniej techniki oraz większa samodyscyplina, co nie każdemu musi pasować. A jeśli akurat planujesz wymienić swoją manualną szczoteczkę do zębów na elektryczną, to z pewnością powinieneś bliżej przyjrzeć się modelowi NX 7000 firmy Nandme, który generuje aż 41 000 wibracji na minutę i działa na baterii aż przez 365 dni! Zwłaszcza, że możesz ją teraz kupić na AliExpress z 50% zniżką płacąc za szczoteczkę jedynie $28,99 i jeszcze dostaniesz w prezencie pudełko nici dentystycznych.



1 ładowanie i 365 dni pracy



Jedną z kluczowych cech NX7000 jest jej niesamowicie długi czas pracy na baterii, który wynosi do 365 dni na jednym ładowaniu. Cechę tę docenią z pewnością nie tylko osoby, które często podróżują, ale też statystyczni użytkownicy, którzy nie chcą pamiętać o jeszcze jednym elektronicznym gadżecie, który trzeba ładować. Zwłaszcza, że tych jest w naszym życiu coraz więcej. No a jak już bateria się w końcu rozładuje, to NX7000 jest ładowana z tradycyjnego portu typu USB-C, więc nawet jeśli zapomnisz dedykowanej ładowarki, to nadal możesz ją ładować za pomocą tej, którą używasz do uzupełniania energii w smartfonie, tablecie lub laptopie.









Wydajny silnik wibracyjny z dużą mocą czyszczenia



Podczas szczotkowania NX7000 wykorzystuje wibracje dźwiękowe mieszczące się w przedziale częstotliwości od 20 do 20 000 Hz. Za ich pomocą oczyszczana jest z kamienia płytka nazębna i usuwane są resztki jedzenia nawet z głębokich zakamarków zębów. W zależności od wybranego programu silniczek soniczny może wytworzyć do 41 000 wibracji na minutę, które są przenoszone na końcówkę szczotkującą. Producent chwali się, że dzięki temu szczoteczka bardzo skutecznie miesza pastę do zębów z wodą, tworząc delikatną, bogatą pianę, która skutecznie czyści całą jamę ustną, w tym obszary, których nie można wyczyścić szczoteczką manualną. Na przykład przestrzenie międzyzębowe.











15 trybów spełniających różne potrzeby związane ze szczotkowaniem



Biorąc pod uwagę różne potrzeby użytkowników NX 7000 zapewnia aż 15 trybów szczotkowania różniących się od siebie zarówno sposobem generowania wibracji, dostosowanym do poszczególnych części jamy ustnej jak i stopniem ich intensywności. Dzięki temu za pomocą NX 7000 można z łatwością dobrać odpowiadający nam w danym momencie tryb szczotkowania. Wśród dostępnych opcji znajdziemy też i takie, które zostały przygotowane z myślą o osobach korzystających z aparatów dentystycznych.





Automatyczne przypomnienie o czasie szczotkowania i zmianie strefy





Dentyści zalecają, aby szczotkować zęby przez co najmniej 2 minuty 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W przypadku szczoteczki manualnej musimy sami odliczać sobie czas jaki już poświęciliśmy na to zadanie, co jest dość irytujące. I tu cała na biało wkracza NX 7000, w której problem ten nie występuje. Urządzenie ma bowiem wbudowany dwuminutowy inteligentny timer, który nie tylko będzie liczyć za nas upływający czas, ale też powiadomi nas wibracyjne o konieczności zamiany szczotkowanej strefy.





12 końcówek do szczoteczki w zestawie = spokój na 3 lata!





Nandme dodaje do każdej sprzedawanej szczoteczki sonicznej NX 7000 dwanaście wymiennych końcówek, które zgodnie z zaleceniami producenta powinniśmy wymieniać co około 3 miesiące. Daje nam to łącznie 3 lata użytkowania szczoteczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wymianą części eksploatacyjnych. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że terminowa wymiana główek szczoteczki jest niezwykle ważna. Po pierwsze końcówki z czasem się zużywają i wypaczają, co pogarsza ich parametry użytkowe, a przy tym ich częsta wymiana pomaga zachować higienę jamy ustnej i uniknąć zanieczyszczenia jamy ustnej bakteriami, które mogą się pojawić na włosiu po wielu miesiącach jego użytkowania.







Perfekcyjna obsługa posprzedażowa - 3 lata bezpłatnej wymiany





Nandme oferuje na swoje produkty aż trzyletnią usługę „wideo wymiany”, w ramach której w przypadku awarii możesz otrzymać nową soniczną szczoteczkę elektryczną nagrywając wideo wadliwego produktu. Producent wyśle ją do nas na swój koszt i nie każde nam odsyłać uszkodzonego egzemplarza. Inne marki zwykle oferują tylko roczną gwarancję na swoje elektryczne szczoteczki do zębów na AliExpress.





Jeśli powyższe argumenty do Was przemawiają, to szczoteczkę soniczną NX 7000 możecie obecnie kupić z 50% rabatem do 50%, wydając na nią zaledwie $28,99. Link do oferty na AliExpress znajdziecie TUTAJ. Nie zapomnijcie podać na etapie finalizacji zamówienia kodu promocyjnego NX7000P451.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.