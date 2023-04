Piątek 14 kwietnia 2023 Android 14 dostępny w wersji Beta 1, premiera coraz bliżej

Autor: Zbyszek | źródło: Google | 23:27 Google udostępniło swój najnowszy system Android 13 w wersji Beta 1, czyli pierwszej przedpremierowej wersji, którą mogą testować osoby nie będące developerami systemu. System w tej wersji mogą już testować posiadacze smartfonów Google Pixel, a później możliwość zainstalowania bety ma zostać udostępniona dla innych wybranych modeli smartfonów pozostałych producentów. Android 13 przynosi zmiany w interfejsie graficznym (GUI), a także zmiany lepiej przystosowujące system do pracy na smartfonach i tabletach ze składanymi ekranami. Poza tym Android 14 ma ułatwić sterowanie gestami, a na ekranie głównym pojawi się dodatkowa strzałka pozwalająca szybko powrócić do poprzednio wyświetlanej zawartości niezależnie od wyświetlanej aplikacji.



Poza tym Android 14 ma lepiej dbać o bezpieczeństwo w sieci użytkowników z niepełnosprawnościami, dbając o to, aby realizacja przelewów czy finalizacja zakupu online nie będą możliwe bez skorzystania wyłącznie ze zweryfikowanej usługi ułatwiającej dostęp (np. TalkBack). Poza tym system przyniesie ulepszenia dla twórców aplikacji, dając im lepszą kontrolę nad nimi i nowe menu udostępniania.



Android 14 Beta 1 najlepiej przetestować używając emulatora Android Studio, a bezpośrednia instalacja na ten moment wymaga smartfonów Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, lub nowszych (serie Pixel 6 i 7).



Testy wersji Beta potrwają do czerwca, w lipcu gotowa ma być stabilna wersja przedpremierowa, a premiera wersji finalnej Androida 14 jest planowana na sierpień.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.