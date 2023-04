Piątek 14 kwietnia 2023 Intel Core 14. generacji Meteor Lake może obsługiwać pamięć cache L4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:04 Jesienią 2023 roku Intel planuje debiut swoich procesorów Core 14. generacji o nazwie kodowej Meteor Lake. Nowe CPU pod względami technicznymi będą znacząco różnić się od dotychczasowych - będą mieć budowę modułową (podobnie jak Ryzeny od AMD), a w ich skład wejdą cztery różne połączone ze sobą układy krzemowe, produkowane przez Intela lub TSMC. Intel Core 14. generacji otrzymają też całkowicie nowe rdzenie x86 w postaci wydajnych rdzeni Redwood Cove i efektywnych rdzeni Skymont, w liczbie 6 wydajnych + 8 efektywnych rdzeni. Jak się okazuje, zostały one też przystosowane do obsługi pamięci podręcznej czwartego poziomu (cache L4).



Dowiadujemy się tego z przygotowanej przez Intela i przeznaczonej dla Linuksa nowej aktualizacji sterowników dla zintegrowanych układów graficznych. W informacji na ich temat zawarto informację, że zintegrowany układ graficzny procesorów Meteor Lake nie będzie miał dostępu do pamięci LLC (Last Level Cache), tak jak poprzednie procesory Intela, ponieważ tą pamięcią może być pamięć L4, a nie L3. W związku z tym, w sterowniach zmieniony został sposób obsługi tablic MOSC/PAT.



Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób, i czy w ogóle pamięć L4 zostanie zaimplementowana w procesorach Core 14. generacji Meteor Lake. Informacje udostępniane do tej pory na ich temat, w tym zdjęcia rdzeni krzemowych wskazują na brak tej dodatkowej pamięci podręcznej.



Przypomnijmy też, że wciąż nie jest jasne czy nowe procesory pojawią się w wersjach dla komputerów stacjonarnych, czy tylko w wersjach dla komputerów przenośnych. Wiemy natomiast że Intel szykuje desktopowe odświeżone Core 13. generacji Raptor Lake-S Refres, a dla komputerów stacjonarnych następnymi procesorami mogą być dopiero chipy o nazwie kodowej Arrow Lake, czyli procesory mające debiutować w 2024 roku i będące o generację nowsze od Meteor Lake.







