Wtorek 18 kwietnia 2023 Intel kończy produkcję Blockscale ASIC

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:02 Intel poinformował o zakończeniu produkcji swojego procesora Blockscale ASIC, zaprojektowanego specjalnie do obliczania haszy (SHA-256) i wydobywania tzw. kryptowalut. Chip został opracowany w latach 2020-2021, i był dostępny w ofercie krzemowego giganta od kwietnia 2022 roku, a teraz po roku obecności w cenniku intela, zostaje z niego wykreślony. Pojedynczy Blockscale ASIC jest niewielkim rdzeniem krzemowym o powierzchni kilkudziesięciu milimetrów kwadratowych, cechującym się poborem energii od 4,8 W do 22,7 W (w zależności od częstotliwości taktowania).



Chip był dostępny dla zainteresowanym nim producentów urządzeń do wydobywania kryptowalut - mogli oni łączyć ze sobą wiele chipów Blockscale ASIC na jednej płycie głównej, uzyskując koparki o wysokim wydajności i często znacznym poborze energii. Zaletą Blockscale ASIC miała być wysoka efektywność energetyczną wynoszącą nawet około 26J/TH.



Wygląda na to, że wraz ze spadkiem zainteresowania kryptowalutami liczba firm chcących kupować Intel Blockscale ASIC do swoich koparek była zbyt niska, aby nadal utrzymywać ten układ w ofercie.



