Wtorek 18 kwietnia 2023 Ciekawa e-hulajnoga Yadea Scooter ElitePrime dostępna w crowdfundingu

Autor: Adam | 23:50 Firma Yadea zajmuje się głównie sprzedażą elektrycznych skuterów w wielu krajach na całym świecie i próbuje także działać na innych polach, w tym produkcją hulajnóg elektrycznych. Tym razem nie w normalnej sprzedaży, lecz na platformie crowdfundingowej indiegogo.com właśnie pojawiła się interesująca elektryczna hulajnoga Yadea Scooter ElitePrime, którą można zakupić w tańszej cenie. Ten model to mocna konstrukcja z silnikiem 1500W zdolna przejechać na jednym ładowaniu do 65 km (bateria o pojemności 678Wh). Cechuje się sprawnym zawieszeniem, co w połączeniu z kołami 6.1 cala ma przełożyć się na komfort podróżowania po nierównościach. Dlatego Yadea reklamują swój produkt jako SUV w segmencie hulajnóg.



Z ciekawostek posiada kierunkowskazy świetlne z tyłu, pomocne jeśli chcemy zmienić kierunek jazdy oraz oczywiście światło stop. W hamulcach znajdziemy system E-ABS usprawniający hamowanie. Z kolei silnik pracuje podczas normalnej jazdy z mocą do 800W, jednak jeśli pokonujemy wzniesienia wówczas wrasta do 1500W. ElitePrime można łatwo złożyć, choć jego waga wymaga siły przy przenosinach, gdyż waży 28kg.



E-hulajnoga Yadea Scooter ElitePrime oferowana jest w cenie 699USD oraz 50USD przesyłka z opłatami do Polski, co wychodzi obecnie około 3150 zł. Płatność możliwa jest kartą lub poprze Google Pay. Jest szansa, że produkt trafi do nas do testów, więc wówczas przekażemy więcej treściwych informacji o tym interesującym modelu.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o modelu Yadea Scooter ElitePrime zapraszam na stronę projektu. Obecnie można zakupić jedną lub dwie sztuki tej e-hulajnogi. Gwarancja wynosi do 5 lat na ramę i kierownicę oraz 2 lata na pozostałe komponenty (w tym silnik, bateria).











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.