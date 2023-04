Piątek 21 kwietnia 2023 Seagate ukarany wysoką grzywną za współracę w Huawei

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:17 Seagate, jeden z dwóch największych na świecie producentów talerzowych dysków twardych typu HDD został ukarany przez amerykańską administrację za współpracę z Huawei. Grzywna nie jest niska i wynosi 300 mln USD (co jest znaczą częścią kwartalnego zysku firmy) i została nałożona za kontynuację sprzedaży dysków dla Huawei pomimo obowiązywania od sierpnia 2020 roku sankcji zabraniających dostarczania amerykańskich urządzeń, oprogramowania i technologii dla chińskich producentów powiązanych z wojskiem i tamtejszym rządem. Pomimo ich obowiązywania, Seagate dostarczył dla Huawei 7,4 mln sztuk swoich dysków HDD o łącznej wartości około 1,1 mld USD.



Co więcej, tuż po wprowadzeniu tych sankcji Seagate nie zawarł z Amerykańską Komisją Bezpieczeństwa umowy dotyczącej powstrzymania się od dostaw swoich produktów do wskazanych producentów z chin, w tym Huawei. Stosowne porozumienia zawarli natomiast dwaj pozostali producenci dysków HDD.



Jedyną dobrą dla Seagate wiadomością jest kwestia ugody z administracją USA - w zamian za zaprzestanie dostarczania swoich dysków do wybranych producentów z Chin (w tym do Huawei), spłata grzywny została rozłożona na raty - 15 mln USD co kwartał począwszy od 3. kwartał 2023 roku.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.