Poniedziałek 24 kwietnia 2023 Adamantine - dodatkowa pamięć L4 umieszczona pod rdzeniami procesorów Intel Meteor Lake

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 10:44 Nadchodzące procesory Intel Core 14. generacji o nazwie kodowej Meteor Lake, poza kolejną generacją wydajnych i efektywnych rdzeni przyniosą też jedną znaczącą zmianę. Nie będą to już procesory monolityczne (tak jak dotychczasowe Core 12. i 13. generacji), lecz podobnie jak Ryzeny od AMD będą to procesory modułowe, czyli zbudowane z kilku rożnych rdzeni krzemowych połączonych ze sobą. Szybki rzut oka na zdjęcie tych procesorów (poniżej) każe sądzić, że Core 14. generacji będą składać się z czterech różnych układów scalonych.



Chip krzemowy CPU Tile z rdzeniami x86 będzie wytwarzany przez Intela w litografii Intel 4, chip I/O Tile z interfejsami pamięci DDR5 i PCI-Express będzie wytwarzany przez Intela w litografii Intel 7, a chipy GPU Tile i SOC TIle będą produkowane przez TSMC w litografii 5nm.



W rzeczywistości jednak procesory Meteor Lake składają się z pięciu układów krzemowych, a piątym z nich jest tzw. interposer, czyli umieszczony pod pozostałymi czterema układami krzemowymi dodatkowy pasywny chip krzemowy łączący ze sobą cztery główne układy scalone. Intel wybrał tutaj inną i droższą od AMD metodę łączenia układów scalonych - zamiast poprzez scieżki w substracie, poszczególne układy scalone komunikują się ze sobą poprzez dodatkowy układ krzemowy, na który są nałożony podobnie jak pamięć 3D V-Cache w niektórych modelach procesorów Ryzen.





Nie tak dawno pojawiły się doniesienia, że niektóre modele procesorów Core 14. generacji mogą być wyposażone w dodatkową pamięć podręczną L4. Rysunek dołączony ostatnio przez Intela do jednego z wniosków patentowych wskazuje, że dodatkowa pamięć podręczna L4 zostanie schowana układzie krzemowym umieszczonym pod czterema głównymi układami krzemowymi. Intel ma przygotować dwa rodzaje tych chipów - klasyczny pasywny interposer tylko łączący ze sobą cztery umieszczone nad nim główne układy krzemowe, i chip o nazwie kodowej Adamantine pełniący też rolę pasywnego interposera, ale wyposażony w dodatkową pamięć L4.













