Poniedziałek 24 kwietnia 2023 Granite Ridge, Fire Range, Hawk Point, Strix Point i Strix Halo - nazwy kodowe procesorów Ryzen 8000

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 10:22 Najnowsza architektura ZEN 4 od AMD doczekała się już swojego debiutu rynkowego w postaci procesorów Ryzen 7000 o nazwie kodowej Raphael przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, oraz procesorów Ryzen 7000 o nazwie kodowej Dragon Range i Phoenix przeznaczonych dla komputerów przenośnych. W 2024 roku czeka nas natomiast debiut serii Ryzen 8000, oraz rdzeni ZEN 5. W sieci właśnie pojawiły się nazwy kodowe przyszłych procesorów z serii Ryzen 8000 przygotowywanych przez AMD. Jak już wiemy modułowe procesory dla komputerów stacjonarnych otrzymały nazwę kodową Granite Ridge. Natomiast dla laptopów AMD planuje procesory o nazwach kodowych Fire Range, Hawk Point, Strix Point i Strix Halo.



Spośród nich jako pierwsze, na początku 2024 roku zadebiutować mają APU Hawk Point, będące ulepszoną wersją APU Phoenix. Otrzymają one rdzenie ZEN 4 oraz układ graficzny z architekturą RDNA 3.5, czyli prawdopodobnie poprawioną wersją architektury RDNA 3.



Pozostałe trzy rodzaje procesorów Ryzen 8000 dla laptopów mają debiutować w 2. połowie 2024 roku, i otrzymają rdzenie ZEN 5. Strix Point i Strix Halo mają być dedykowane do cienkich, lekkich i wydajnych laptopów, i otrzymają do 16 rdzeni, a dokładne różnice między tymi procesorami nie są jeszcze znane.





Fire Range mają być procesorami dla przenośnych stacji roboczych i wydajnych komputerów gamingowych - będą zbudowane z chipletów i wyposażone w rdzenie ZEN 5 oraz prosty zintegrowany układ graficzny typu RDNA 2. W praktyce będą to laptopowe wersje desktopowych Ryzenów 8000 Granite Ridge, które zastąpią obecne procesory Dragon Range, czyli laptopowe wersje procesorów Ryzen 7000 Raphael.



