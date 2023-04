Poniedziałek 24 kwietnia 2023 Intel Xeon Emerald Rapids na zdjęciach, próbki już dostępne do testów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel/Twitter | 10:12 W marcu, po prawie roku opóźnienia Intel rozpoczął sprzedaż swoich najnowszych procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Składają się one z czterech układów krzemowych wytwarzanych w litografii Intel 7, które zawierają po 15 rdzeni Golden Cove (łącznie do 60 rdzeni na cały procesor). Xeony Sapphire Rapids są zgodne z nową podstawką LGA 4677 i pamięciami DDR5, ich wskaźnik TDP sięga 350W. Natomiast rok opóźnienia premiery wskazuje, że ich następcy mogą trafić na rynek bardzo szybko - wedlug ostatnich doniesień nastąpi to już pod koniec 3. kwartału 2023 roku.



Wówczas na rynku zagoszczą procesory Xeon Scalable 5. generacji o nazwie kodowej Emerald Rapids, czyli zasadniczo ulepszone wersje Sapphire Rapids. Nowe procesory będą nadal wytwarzane w litografii Intel 7, nadal zgodne z ta samą co Sapphire Rapids podstawką LGA 4677, i mają zaoferować do 64 rdzeni Golden Cove (o 4 więcej), wyższe częstotliwości taktowania i powiększone pamięci podręczne.



21 kwietnia Intel poinformował producentów płyt głównych i serwerów o gotowości do wysyłki próbek Xeonów Emerald Rapids w wersji R-0. W sieci pojawiły się też pierwsze zdjęcia tych procesorów, które wskazują na inną budowę niż w przypadku Sapphire Rapids - zamiast czterech układów krzemowych każdy z 15 rdzeniami, w Emerald Rapids mamy dwa układy krzemowe każdy z 32 rdzeniami. Mniejsza liczba interfejsów do komunikacji z sąsiednimi układami krzemowymi pozwoliła zapewne dodać po dwa rdzenie do każdego z chipów.



Nowe Xeony Scalable 5. generacji nie będą jednak żadną rewolucją, a tylko lekką ewolucją swoich poprzedników czyli Sapphire Rapids. Rewolucją mogą być przygotowywane na 2. połowę 2024 roku Xeony 6. generacji o nazwie kodowej Granite Rapids (podstawka LGA 7529), które według dostępnych informacji zaoferują aż 132 rdzenie Redwood Cove wytwarzane w litografii Intel 3.









