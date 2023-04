Poniedziałek 24 kwietnia 2023 Thermalright ma chłodzenie dla pamięci SSD NVme PCI-E 5.0

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 09:26 Z upływem lat pamięci trwałe typu SSD i formatu M.2 oferują coraz większe pojemności oraz szybkości zapisu i odczytu danych. Umożliwia to m.in. debiut kolejnych generacji magistral PCI-Express, który powoduje opracowanie nowych jeszcze bardziej wydajnych kontrolerów pamięci NAND Flash. Nowe kontrolery w celu uzyskania wyższych prędkości zapisu i odczytu danych obsługują kostki pamięci w trybach coraz bardziej wielokanałowych, lecz niestety skutkiem ubocznym tego jest wzrost poboru energii i wydzielanego ciepła przez całą pamięć SSD M.2. Obecnie na rynku pojawiają się już pierwsze pamięci SSD zgodne z PCI-Express 5.0, i z myślą o nich nowe chłodzenie przygotował Thermalright.



Jest to cooler o nazwie HR-10 Pro, w którym jako warstwę odbierającą ciepło z urządzenia SSD zastosowano komorę parową z dwoma rurkami cieplnymi. Warstwą rozpraszającą ciepło jest natomiast aluminiowy radiator o wymiarach około 3cm x 2,4 cm x 7 cm wraz z wentylatorem o średnicy 30mm i grubości 10mm.



Wymiary całości to 90mm x 24mm x 44mm, a waga 95 gramów. Cena nie została jeszcze podana.







