Czwartek 27 kwietnia 2023 Ryzen 7 7800X 3D przegrzał się i uszkodził płytę główną

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 16:12 (1) Portale entuzjastów żyją od kilkudziesięciu godzin przypadkiem awarii procesora Ryzen 7 7800X 3D, jaka zdarzyła się jednemu z użytkowników tego procesora. Używał on uprzednio procesor Ryzen 5 7600X, ale w połowie kwietnia zamówił najnowszy Ryzen 7 7800X 3D z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Procesor został zamontowany w płycie głównej ASUS X670 w dniu 16 kwietnia, a jego posiadacz był bardzo zadowolony z wydajności oferowanej przez ten CPU w grach 3D. Niestety radość trwała około tygodnia, gdy komputer odmówił dalszej współpracy. Okazało się, że za awarię odpowiada procesor Ryzen 7 7800X 3D z widocznym od przegrzania wybrzuszeniem, który dodatkowo uszkodził podstawkę LGA płyty głównej.



Użytkownik postanowił opisać problem na Reddicie, twierdząc, że procesor nie był w żaden sposób podkręcany, pracował na domyślnych ustawieniach, a jedyną funkcją dodatkową z jakiej korzystał było podkręcenie pamięci DDR5 za pomocą profili EXPO.



Z aktualizacji wpisu zamieszczonej później przez użytkownika wynika, że firma AMD zaoferowała wymianę procesora na nowy, oraz czego się on nie spodziewał - również ASUS zaproponował wymianę płyty głównej na nową w ramach gwarancji.



AMD wydało też oficjalne oświadczenie, w którym stwierdza, że przyczyna awarii procesora ma zostać ustalona, a dodatkowo producenci płyt głównych zostali zobligowani do sprawdzenia poprawności swoich BIOSów w zakresie poprawności napięcia zasilającego przyznawanego dla procesorów z pamięcią 3D V-cache.







PIERDY (autor: Conan Barbarian | data: 27/04/23 | godz.: 17:53 )

Gość zrobił 4 rzeczy:

- chamski overclocking (wbrew temu co twierdzi)

- wysmarował landy proca swoimi łapskami (może nawet się na niego wysmarkał z wrażenia)

- macał piny gniazda aż je przygniótł

- otrzymał wynagrodzenie od konkurencji za wykonanie zadania.



