Czwartek 27 kwietnia 2023 Ryzen 7 7800X 3D uszkodzony wraz z płytą główną AM5, winny BIOS?

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 16:12 (12) Portale entuzjastów żyją od kilkudziesięciu godzin przypadkiem awarii procesora Ryzen 7 7800X 3D, jaka zdarzyła się jednemu z użytkowników tego procesora. Używał on uprzednio procesor Ryzen 5 7600X, ale w połowie kwietnia zamówił najnowszy Ryzen 7 7800X 3D z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Procesor został zamontowany w płycie głównej ASUS X670 w dniu 16 kwietnia, a jego posiadacz był bardzo zadowolony z wydajności oferowanej przez ten CPU w grach 3D. Niestety radość trwała około tygodnia, gdy komputer odmówił dalszej współpracy. Okazało się, że za awarię odpowiada procesor Ryzen 7 7800X 3D z widocznym od przegrzania wybrzuszeniem, który dodatkowo uszkodził podstawkę LGA płyty głównej.



Użytkownik postanowił opisać problem na Reddicie, twierdząc, że procesor nie był w żaden sposób podkręcany, pracował na domyślnych ustawieniach, a jedyną funkcją dodatkową z jakiej korzystał było podkręcenie pamięci DDR5 za pomocą profili EXPO.



Z aktualizacji wpisu zamieszczonej później przez użytkownika wynika, że firma AMD zaoferowała wymianę procesora na nowy, oraz czego się on nie spodziewał - również ASUS zaproponował wymianę płyty głównej na nową w ramach gwarancji.



AMD wydało też oficjalne oświadczenie, w którym stwierdza, że przyczyna awarii procesora ma zostać ustalona, a dodatkowo producenci płyt głównych zostali zobligowani do sprawdzenia poprawności swoich BIOSów w zakresie poprawności napięcia zasilającego przyznawanego dla procesorów z pamięcią 3D V-cache.





Aktualizacja

Firma AMD poinformowała o przygotowaniu nowej wersji tzw. AGESA, czyli mikrokodu na którego podstawie producenci płyt głównych tworzą BIOSy. Nowa wersja AGESA obniża z 1,4V do 1,3V limit napięcia zasilającego dla chipetu IOD z kontrolerem pamięci. Wysokie napięcie dla jednego z chipletów było ustawiane po aktywacji tzw. EXPO, czyli funkcji pozwalającej na uzyskiwanie najwyższego taktowania kontrolera pamięci i modułów DDR5. Producenci płyt głównych przygotowują nowe wersje BIOSu, a użytkownicy platformy AM5 powinni je zaaplikować. AMD informuje też, że zmiana w żaden sposób nie wpływa niekorzystnie na wydajność procesorów Ryzen serii 7000.









K O M E N T A R Z E

PIERDY (autor: Conan Barbarian | data: 27/04/23 | godz.: 17:53 )

Gość zrobił 4 rzeczy:

- chamski overclocking (wbrew temu co twierdzi)

- wysmarował landy proca swoimi łapskami (może nawet się na niego wysmarkał z wrażenia)

- macał piny gniazda aż je przygniótł

- otrzymał wynagrodzenie od konkurencji za wykonanie zadania.



@1. (autor: Kenjiro | data: 27/04/23 | godz.: 20:27 )

Bzdury opowiadasz, bo to nie jedyny przypadek.

Problem leży w BIOSach, które z automatu potrafią ustawić ponad 1.2 V dla SOC. Na forach były relacje o nawet 1.4 V dla SOC ustawione automatycznie po włączeniu EXPO.



@02 (autor: kombajn4 | data: 27/04/23 | godz.: 21:24 )

Tylko że Derbauer na YT w materiale o tym problemie pokazywał że nawet przy 1,5V SOC nic się nie dzieje. Oraz mówił o tym że takie cuda z wybrzuszeniem pcb procesora zdarzają się przy temperaturze powyżej 300 stopni. Coś jest grubo namieszane i to nie w samym biosie a najpewniej w AGESA bo sprawa nie dotyczy tylko Asusa. To samo było na płycie MSI i Gigabyte



oraz (autor: kombajn4 | data: 27/04/23 | godz.: 21:25 )

zarówno w procesorach z 3d-cech jak i bez



@02 (autor: Conan Barbarian | data: 27/04/23 | godz.: 23:11 )

"bo to nie jedyny przypadek" - a jaki to problem opłacić kilka takich przypadków, aby uwiarygodnić podatność?

Ten natomiast stał się medialny a dziwnie śmierdzi nawet z ekranu.



Conan Barbarian (autor: Markizy | data: 28/04/23 | godz.: 07:32 )

i za to zapłacił intel?



@3. (autor: Kenjiro | data: 28/04/23 | godz.: 09:41 )

Derbauer mimo całej swojej wiedzy o OC nie jest ani elektronikiem, ani technologiem, więc jego wnioski są często z czapki.

To co wiadomo to:

a) piny w miejscu uszkodzenia są pinami zasilania,

b) procesor ulega wybrzuszeniu w miejscu zasilania.

Wniosek jest prosty, zbyt duży przepływ prądu, który zwiększa temperaturę w tym miejscu i powoduje odkształcenie CPU, co wciska piny, a w połączeniu ze zbyt dużym natężeniem je uszkadza.



Moim zdaniem problem leży na styku Agesa i własnych pomysłów producentów. Agesa czegoś nie ogranicza, a producenci jadą po bandzie, bo bezpieczniej dla nich dołożyć 0.1V lub więcej, by sprzęt działał stabilnie, niż borykać się ze zgłoszeniami od klientów, którym sprzęt się sypie. Do tego klient włącza EXPO, który jeszcze podbija napięcia i mamy 1.4 V przez 8 godzin pracy komputera przez kilka tygodni, a nie jak u Derbauera 30 minut i przerwa.



@Markizy (autor: Dzban | data: 28/04/23 | godz.: 09:56 )

Płacili za dużo gorsze rzeczy w przeszłości więc co to za problem?



Ale moim zdaniem tym razem nikt nie zapłacił, jest błąd na nowej platformie i AMD musi go naprawić z producentami płyt. Ja zaraz wgram nowego biosa na wszelki wypadek.



@06 (autor: Conan Barbarian | data: 28/04/23 | godz.: 11:05 )

Napisałem o konkurencji a nie konkretnej firmie.



News przekłamuje rzeczywistość! (autor: maximus1 | data: 28/04/23 | godz.: 13:07 )

Trzeba go poprawić, bo z treści wynika, że za wszystko odpowiada procesor AMD. A prawda jest taka, że głównym winowajcą są błędy w oprogramowaniu biosu - ustawiają za duże napięcie(a), w wyniku czego procesor i płyta ulegają uszkodzeniu.



Czy to na wszystkich plytach sie zdarza czy... (autor: gantrithor | data: 28/04/23 | godz.: 18:26 )

tylko na tych ktore pozwalaja na podkrecenie procesora mimo iz procesor ma zablokowany mnoznik i plyta potrafi podbic zegary przez podanie wyzszego napiecia?



Generalnie (autor: kombajn4 | data: 28/04/23 | godz.: 19:26 )

Dziwna sprawa. To nie jest pierwsze podejście AMD do LGA - przecież Threadrippery też są na LGA i pobierają znacznie więcej prądu więc wydawałoby się że temat akurat zasilania powinien być ogarnięty



