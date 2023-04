Poniedziałek 24 kwietnia 2023 AMD szykuje premierę karty Radeon RX 7800 XT

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:34 W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że w czerwcu zadebiutować ma kolejna karta graficzna AMD z architekturą RDNA 3 i należąca do serii Radeon RX 7000. Będzie to Radeon RX 7800 XT, który ma wzmocnić konkurencję z GeForce RTX 4070 w segmencie cenowym 600-700 USD. Karta ma dysponować 16 GB pamięci, i na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy będzie wykorzystywać chip Navi 32 (4096 procesorów strumieniowych), czy też bardziej okrojoną wersję układu Navi 31 stosowanego w kartach Radeon RX 7900 XT i 7900 XTX. Bardziej prawdopodobny wydaje się drugi wariant, który został zastosowany już w dostępnej od dwóch tygodni karcie Radeon Pro W7800 do zastosowań profesjonalnych.



W takiej sytuacji gaminowy Radeon RX 7800 XT otrzymałby układ Navi 31 z aktywnymi 4480 procesorami strumieniowymi (aktywne 70 jednostek CU z wszystkich 96), oraz cztery kostki MCD (Multi Cache Die) współpracujące z 16 GB pamięci GDDR6 i 64 MB pamięci Infinity Cache.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.