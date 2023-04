Czwartek 27 kwietnia 2023 Samsung uruchomił masową produkcję układów scalonych w litografii 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 16:14 Samsung poinformował o uruchomieniu masowej produkcji w swojej najnowszej litografii 3nm GAA. Tym samym firma startuje z produkcją układów scalonych w litografii 3nm o cztery miesiące później niż TSMC, ale trzeba uwzględnić, że nowy proces litograficzny Samsunga wykorzystuje już tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor) z nanorurkami, jakie TSMC zastosuje dopiero w swojej litografii 2nm w 2025 roku. Samsung poinformował też, że pierwsze dostawy 3nm chipów trafią do klientów w tym kwartale, oraz że udało się ustabilizować uzysk, tj. poszczególne partie produkowanych wafli wykazują podobną liczbę sprawnych układów scalonych w stosunku do wszystkich wyprodukowanych.



Pomimo niewątpliwego sukcesu Samsunga, warto przypomnieć że z powodu niedobrych doświadczeń z poprzednimi litografiami ze współpracy z Koreańczykami wycofała się Nvidia i Qualcomm - obaj producenci powrócili z zamówieniami do TSMC. Dodatkowo nieoficjalne informacje sprzed kilku miesięcy wskazywały, że litografia 3nm Samsunga wykazuje niski uzysk, czyli liczba liczbę sprawnych układów scalonych w stosunku do wszystkich wyprodukowanych nie jest duża.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.