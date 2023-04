Czwartek 27 kwietnia 2023 Radeon RX 7600 XT z Navi 33 ma zadebiutować 25 maja

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:56 Według nowych nieoficjalnych informacji pod koniec maja AMD planuje premierę kolejnej karty graficznej z serii Radeon RX 7000. Ma to być należący do średniego segmentu cenowego Radeon RX 7600 XT, który będzie konkurował z debiutującym w zbliżonym czasie GeForce RTX 4060 Ti. Według doniesień Radeon RX 7600 XT otrzyma monolityczny chip Navi 33 z 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, a jego wydajność ma być co najmniej o kilkanaście procent wyższa niż karty Radeon RX 6650 XT poprzedniej generacji. Doniesienia mówią też o wskaźniku TDP nowej karty na poziomie 175W, i prawdopodobnej cenie 449 USD.



Recenzje i testy nowego modelu Radeona mają być publikowane 24 maja, a sprzedaż ma rozpocząć się 25 maja.



