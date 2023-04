Głośniki do komputera - jak wybrać właściwe?

Nie da się ukryć, że głośniki wbudowane w monitor w większości nie należą do najlepszych, a nie zawsze chce się korzystać ze słuchawek. Rozwiązanie tego problemu jest proste - wystarczy zakupić zestaw głośników do komputera, dzięki któremu jakość dźwięku będzie na satysfakcjonującym poziomie, zarówno, jeśli chodzi o oglądanie filmów, jak i słuchanie muzyki czy nawet granie.



Pojawia się jednak pytanie, jak spośród listy dostępnych opcji wyselekcjonować tą, która okaże się właściwa. Szereg wskazówek w tym zakresie zebraliśmy dla Was poniżej. Dobre głośniki do komputera, czyli jakie?

Przy wyborze głośników do komputera warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które zapewnią, że użytkownik będzie zadowolony z zakupionego sprzętu. Pierwszy i niezwykle istotny aspekt to rodzaj głośników. Głośniki można podzielić na: stereo (2.0) - podstawowy układ dwóch głośników.

zestawy 2.1 - dwie jednostki stereo oraz subwoofer, który wzmacnia basy.

zestawy 5.1 lub 7.1 - oprócz dwóch głośników stereo oraz subwoofera, w zestawie znajdują się dodatkowe głośniki, co pozwala stworzyć efekt dźwięku przestrzennego. Nie bez znaczenia jest także moc głośników - upraszczając, odpowiada ona za to, jak głośno będą one grać. Najtańsze mają moc w okolicach kilku W jeden, ale nie każdego to zadowoli - jeśli planujesz często korzystać z głośników do głośnego słuchania muzyki, warto wybrać sprzęt o mocy co najmniej 20 W. Kolejna kluczowa kwestia to pasmo przenoszenia, a więc zakres częstotliwości, które są odtwarzane przez głośniki. Najogólniej mówiąc, im szersze pasmo przenoszenia, tym lepsza jakość dźwięku, chociaż oczywiście wpływają na nią także inne czynniki. Głośniki można z reguły podłączyć do komputera za pomocą kabla (zazwyczaj USB lub jack 3,5 mm) lub bezprzewodowo (np. Bluetooth). To, która opcja będzie optymalna, zależy od indywidualnych preferencji. Godne uwagi będą też estetyka i jakość materiałów użytych do produkcji głośników, szczególnie jeśli w planach jest, aby zostały mocno wyeksponowane na biurku. Ile kosztują głośniki do komputera? Cena głośników do komputera zależy od wybranego modelu, jego parametrów oraz marki. Najtańsze są głośniki 2.0 - można je zakupić już za kilkadziesiąt złotych. Nieco droższe są głośniki 2.1, a jeśli chodzi o zestawy 5.1 i 7.1, trzeba przygotować się już na wydatek rzędu setek złotych (dostępne są także modele dla wymagających, o cenie sięgającej kilku tysięcy złotych). Duża rozpiętość cenowa głośników oznacza, że niezależnie od posiadanego budżetu, każdy powinien być w stanie znaleźć odpowiedni sprzęt dla siebie. Droższe głośniki z reguły zapewniają większą moc, lepszą jakość dźwięku, a także wyższą jakość wykonania, ciekawszy design czy dodatkowe funkcje, ale te bardziej budżetowe też czasami potrafią pozytywnie zaskoczyć.