Czwartek 27 kwietnia 2023 Windows 10 nie będzie już rozwijany, koniec wsparcia jesienią 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 23:08 (1) Microsoft poinformował oficjalnie, że system operacyjny Windows 10 w wersji 22H2 jest ostatnią edycją tego systemu operacyjnego, i nie będzie już nadal rozwijany. Dla Windows 10 nie pojawi się już żadna nowa zbiorcza aktualizacja funkcji, a wersja 22H2 pozostanie ostatnim wydaniem systemu Windows 10. Jednocześnie system nadal będzie otrzymywać poprawki bezpieczeństwa jeszcze przez prawie 2,5 roku - wsparcie w zakresie poprawek bezpieczeństwa wygaśnie 24 października 2025 roku. Microsoft poinformował też, że osoby zainteresowane otrzymywaniem nowych funkcji powinny już zaplanować update do systemu Windows 11, którego kolejne nowe wydania będą przygotowywane co pół roku.



Windows 10 zadebiutował na rynku w połowie 2015 roku jako następca systemów Windows 7, 8 i 8.1, a dla sporej części użytkowników poprzednich wersji Windows aktualizacja do Windows 10 była darmowa. System porzucił kafelkowy interfejs Metro UI znany z Windows 8 i 8.1, oraz wprowadził znany z MacOS model okresowych zbiorczych aktualizacji. W efekcie co pół roku debiutowało kolejna nowsze wydanie Windows 10, dzięki którym system powolnie i stale ewoluował.



Windows 10 według zapewnień sprzed kilku lat miał być ostatnim systemem z rodziny Windows, który będzie rozwijany w nieskończoność dzięki wydawanym co pół roku nowszym edycjom. Później Microsoft zmienił plany, i jesienią 2021 roku wprowadził na rynek Windows 11



hahaha (autor: pandy | data: 28/04/23 | godz.: 22:51 )

i tyle w temacie...



