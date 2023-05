Wtorek 2 maja 2023 Procesory z rdzeniami ZEN 5 będą wytwarzane w litografii 4nm i 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 15:12 W 2024 roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5. Będą to serwerowe procesory EPYC 5. generacji (nazwa kodowa Turin), przeznaczone dla komputerów stacjonarnych procesory Ryzen 8000 (nazwa kodowa Granite Ridge) i ich odpowiedniki dla laptopów o nazwie Fire Range, a także przynajmniej dwa monolityczne procesory dla komputerów przenośnych - APU Strix Point i Strix Halo. Najnowsze doniesienia wskazują, że rdzenie ZEN 5 zostaną opracowane równolegle dwa dwóch procesów litograficznych - 4nm i 3nm. Część procesorów z rdzeniami ZEN 5 będzie wytwarzana w litografii 4nm, a część w nowszej o generację litografii 3nm.



Szczegóły nie są jeszcze znane, ale można spodziewać się, że w litografii 3nm na pewno produkowane będą chiplety z rdzeniami ZEN 5 do procesorów serwerowych. Procesory te będą miały najwięcej rdzeni, i AMD powinno w tym przypadku wybrać nowszy proces litograficzny. Zagadką pozostaje wybór litografii do procesorów desktopowych i laptopowych APU - wiadomo natomiast że w przypadku korzystania z litografii 4nm AMD wybrało już proces N4P od TSMC, czyli litografię 4nm w ulepszonej wersji o kilka procent lepszych parametrach od bazowej litografii 4nm.



