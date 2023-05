Wtorek 2 maja 2023 Nvidia rozpoczęła dostawy akceleratorów DGX H100

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 14:55 Nvidia DGX to urządzenia produkowane przez Nvidia przeznaczone do zastosowania w serwerowniach, i służące do akceleracji obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Najnowsze modele o nazwie DGX H100 zostały zaprezentowane w połowie 2022 roku podczas konferencji GTC 2022 (GeForce Technology Conference), i zostały wyposażone w produkowane w litografii 4nm GPU H100 z serii Hopper oraz procesory CPU Intel Xeon z serii Sapphire Rapids. Dopiero teraz, po upływie trzech kwartałów Nvidia informuje o rozpoczęciu dostaw akceleratorów DGX H100 do klientów.



Opóźnienie można wiązać oczywiście ze znacznie opóźnionym debiutem procesorów Xeon Sapphire Rapids, których debiut przekładany był już kilka razy. Co ciekawe Nvidia wybrała do DGX H100 te procesory wiosną ubiegłego roku, ponieważ miały być dostępne wcześniej niż EPYC 4. generacji. Tak się jednak nie stało, i nowe Xeony trafiły do sprzedaży dopiero w marcu, 5 miesięcy później niż EPYC 4. generacji. Nvidia może zatem żałować swojego wyboru, zwłaszcza, że w poprzedniej, dostępnej na rynku do 2020 roku generacji urządzeń DGX używała procesorów AMD EPYC 2. i 3. generacji.



Przy okazji Nvidia podała listę klientów, którzy zamówili akceleratory DGX H100. W USA jest to Boston Dynamics AI Institute, który zamierza używać H100 do rozwoju swoich autonomicznych robotów, oraz firma Green Physics AI, która chce użyć GDX H100 do optymalizowana fabryk i linii produkcyjnych w celu poprawy ich efektywności i zmniejszenia wpływu na środowisko.



W Londynie firma Scissero będzie używać DGX H100 do rozwoju chatboota GPT, a w Niemczech firma DeepL zastosuje akcelerator Nvidia do rozwoju translatorów językowych z funkcją rozpoznawania mowy. W Japonii DGX H100 znajdzie zastosowanie w nowym superkomputerze Tokyo-1, oraz zostanie wykorzystany przez startup o nazwie Xeureka.



Poza tym DGX H100 otrzymają Uniwersytety i placówki naukowo-badawcze w Singapurze, Szwecji, Niemczech, Izraelu i USA.









