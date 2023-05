Wtorek 2 maja 2023 Dwa pożary w fabrykach TSMC, jeden w USA a drugi na Tajwanie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:17 W piątek 28 kwietnia osoby przejeżdzające obok nowej fabryki firmy TSMC w USA w Stanie Arizona mogły zobaczyć niepokojący słup ognia i dymu wydobywający się z fabryki. Część osób zrobiła też zdjęcia tego incydentu, a następnie podzieliła się nimi online za pośrednictwem sieci Internet. Krótko po tym głos w sprawie zabrała firma TSMC, która stwierdziła, że nie wydarzyło się nic poważnego, a pożar był ograniczony do obszaru zewnętrznego zsypu na śmieci, został i natychmiast ugaszony. Nikt też nie ucierpiał, a pracownicy z obszaru dotkniętego pożarem zostali ewakuowani.



To drugi pożar, jaki przydarzył się firmie TSMC w ciągu zaledwie doby - w nocy 26 na 27 kwietnia, w fabryce na północnym Tajwanie w parku naukowym Hsinchu, i będącej na wczesnym etapie budowy. W tym zdarzeniu również nikt nie ucierpiał, ale mogło być ono bardziej poważne niż incydent w USA, a firma TSMC poinformowała, że przyczyny nie są jeszcze znane, oraz że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Pożar dotyczy jednak fabryki, której budowa ma się zakończyć w 2024 roku, a produkcja 3nm chipów ruszy w niej w 2025 roku.



Natomiast fabryka TSMC w stanie Arizona jest już gotowa do produkcji 5nm układów scalonych, i wyposażona we wszystkie linie produkcyjne i osprzęt. Na jej zewnątrz trwają jeszcze ostatnie prace budowlane związane m.in. z budową parkingów dla pracowników, oraz stacji uzdatniania wody.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.