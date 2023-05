Wtorek 2 maja 2023 Intel wybrał następcę Raja Koduri

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:17 Na początku tego roku Intel nieco zszokował wszystkich, informując o likwidacji dotychczasowego działu AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) zajmującego się opracowywaniem i sprzedażą GPU dla kart graficznych oraz GPU obliczeniowych dla serwerów. Działalność związana z opracowywaniem, produkcją i sprzedażą GPU dla serwerów została przejęta przez dział Data Center and AI, natomiast opracowywanie, produkcja i sprzedaż kart graficznych Intel ARC dla graczy została przeniesiona do działu Client Computing, który sprzedaje głównie procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Dotychczasowy szef działu AXG, czyli słynny Raja Koduri przestał być managerem i został przeniesiony na stanowisko jednego z głównych inżynierów, a następnie w kwietniu całkowicie odszedł z Intela.



Teraz Intel poinformował o zatrudnieniu następcy Raja Koduri - został nim Deepak Patil. Został on zatrudniony jako dyrektor technologiczny w dziale Datacenter and AI Group, i ma pokierować połową działu AXG, jaka została wydzielona do działu serwerowego. Deepak Patil dotychczas pracował w firmie Dell, gdzie był starszym wiceprezesem oraz jednym z głównych inżynierów, a wcześniej pracował 15 lat w firmie Microsoft przy rozwoju usług Azure.



Co ciekawe, w oficjalnej informacji prasowej Intel informuje, że Deepak Patil został zatrudniony jako generalny manager nieistniejącego przecież działu AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics). Nie wiadomo czy to pomyłka działu prasowego, czy też dział AXG w jakiś sposób nadal funkcjonuje jako spójna całość, a tylko jego wyniki finansowe są rozliczne w ramach działów Client Computing oraz Data Center and AI.







