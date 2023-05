Wtorek 2 maja 2023 Bardzo słabe wyniki finansowe Intela w 1. kwartale 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:19 (1) Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w pierwszym kwartale 2023 roku, które są mówiąc delikatnie dość rozczarowujące, chodź zgodne z wcześniejszymi, pesymistycznymi prognozami. W tym okresie przychód firmy wyniósł tylko 11,7 mld. USD, w porównaniu do 14,0 mld USD w poprzednim kwartale i 18,4 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Marża brutto spadła do 34,2 procent z 50,4 procent w tym kwartale przed rokiem, a zamiast zysku cały kwartał został zamknięty stratą netto w wysokości 2,8 mld. USD, podczas gdy w 1. kwartale 2022 roku Intel zanotował zysk netto 8,1 mld USD.



Spośród działów, dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował przychód w wysokości 5,8 mld. USD - o 38 procent niższy niż w 1. kwartale 2022 roku (wówczas było to 9,3 mld USD). Spadek przychodu miał miejsce głównie przez słabszą sprzedaż procesorów. Przychód działu Data Center and AI wyniósł 3,7 mld USD i był o 40 niższy niż w 1. kwartale 2022 roku (wówczas wyniósł 6,1 mld USD).



Dział Network And Edge, obejmujący funkcjonujący do końca 2021 roku dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 1,5 mld. USD, o 29 procent niższy niż w 1. kwartale 2022 roku (wówczas 2,1 mld USD).



Dział Mobileye dostarczający układy scalone i technologie dla samochodów wygenerował przychód 458 mln USD (wzrost z 394 mln USD przed rokiem), a dział Intel Foundry Services dostarczający układy scalone na zamówienie uzyskał przychód 118 mln USD, względem 156 mln USD w tym samym kwartale ubiegłego roku.



W nadchodzącym 2. kwartale Intel spodziewa się przychodu w wysokości 11,5-12,0 mld USD i dalszego spadku marży z 34 procent do 33 procent.









Bardzo powoli, ale skutecznie, Intel doprowadził do takiej sytuacji. Lekceważenie konkurencji przez kilka lat dało w końcu zmianę trendu, który bardzo trudno będzie odwrócić, szczególnie na rynku serwerowym.



