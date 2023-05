Piątek 5 maja 2023 Premiera procesorów Ryzen 7040U z TDP 15W

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 11:06 AMD poszerza swoją ofertę o kolejne procesory dla komputerów przenośnych, wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 4. Nowe procesory należą do serii Ryzen 7040U, mają wskaźnik TDP konfigurowalny w zakresie 15-30W, i bazują na monolitycznym rdzeniu krzemowym o nazwie kodowej APU Phoenix wytwarzanym w litografii 4nm. Pod względem technicznym są to te same procesory jak wprowadzone już wcześniej modele Ryzen 7040HS z TDP 35-45W, lecz nieco wolniej taktowanie i maące niższy wskaźnik TDP. Nowe modele procesorów to: Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U i Ryzen 7540U, oraz Ryzen 3 7440U, które dołączają do modeli Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS i Ryzen 5 7640HS z TDP 35-45W.



Nowy Ryzen 7 7840U ma 8 rdzeni ZEN 4 z taktowaniem bazowym 3,3 GHz i Turbo 5,1 GHz, 24 MB pamięci podręcznej (16 MB L3 + 8 MB L2), układ graficzny z architekturą RDNA 3 i 12 blokami CU. Ryzen 5 7640U i Ryzen 5 7540U mają 6 rdzeni ZEN 4 i 22 MB pamięci podręcznej (16 MB L3 + 6 MB L2), i różnią się częstotliwoscią taktowania - 3,5-4,9 GHz w modelu 7640U, i 3,2-4,9 GHz w modelu 7540U. Najwolniejszy Ryzen 3 7440U ma 4 rdzenie ZEN 4 i 12 MB pamięci podręcznej (8 MB L3 + 4 MB L2), i pracuje z zegarem bazowym 3,0 GHz i 4,7 GHz z Turbo.



Cała czwórka ma też zintegrowany akcelerator obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją bazujący na architekturze XDNA, i mający marketingową nazwę Ryzen AI.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.