Piątek 5 maja 2023 Intel Xeon Emerald Rapids: szczegóły budowy nowych procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: SemiAnalisys | 10:32 W marcu, po prawie roku opóźnienia Intel rozpoczął sprzedaż swoich najnowszych procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Z powodu rocznego opóźnienia ich następcy mają trafić na rynek bardzo szybko, bo jeszcze w drugiej połowie tego roku. Będą to procesory Xeon Scalable 5. generacji o nazwie kodowej Emerald Rapids, będące zasadniczo ulepszonymi wersjami Sapphire Rapids. Nowe procesory będą nadal wytwarzane w litografii Intel 7, nadal wyposażone w rdzenie Golden Cove, oraz zgodne z ta samą co Sapphire Rapids podstawką LGA 4677. Zmiany dotyczą natomiast budowy układów krzemowych z rdzeniami CPU, oraz pojemności pamięci podręcznej L3.



Podczas gdy obecne Xeony Scalable 4. generacji (Sapphire Rapids) składają się z czterech układów krzemowych, które zawierają po 15 rdzeni Golden Cove (łącznie do 60 rdzeni na cały procesor), nowe Xeony 5. generacji Emerald Rapids będą zbudowane z dwóch układów krzemowych. Każdy z nich jest około dwa razy większy niż pojedynczy chip krzemowy stosowany w Sapphire Rapids, i zawiera 33 rdzenie Golden Cove z powiększoną pamięcią podręczną L3 - ma ona wielkość 5 MB, zamiast 1,875 MB jak w Xeonach Sapphire Rapids.



Dodatnie trzech dodatkowych rdzeni i powiększenie pamięci L3 było możliwe prawdopodobnie dzięki temu, że liczba interfejsów do komunikacji z sąsiednimi układami krzemowymi spadła z trzech do jednego, a odzyskana w ten sposób powierzchnia krzemowa została przeznaczona na dodatkowe trzy rdzenie i więcej pamięci L3.



Pojedynczy rdzeń Golden Cove wraz z 5MB pamięci L3 ma teraz powierzchnię 13,36 mm2, zamiast 11,95 mm2 jak w Sapphire Rapids. Powiększenie pamięci L3 dla rdzeni spowodowało, że jej łączna pojemność w całym procesorze wzrosła do 320 MB, ze 112,5 MB w Xeonach Sapphire Rapids.



Poza tym Xeony Emerald Rapids będą obsługiwać szybsze pamięci DDR5-5600 (zamiast DDR5-4800), a ich premiera spodziewana jest na początku 4. kwartału tego roku.





Podsumowując, nowe Xeony Scalable 5. generacji nie będą raczej żadną rewolucją, a tylko ewolucją swoich poprzedników czyli Sapphire Rapids. Rewolucją mogą być przygotowywane na 2. połowę 2024 roku Xeony 6. generacji o nazwie kodowej Granite Rapids (podstawka LGA 7529), które według dostępnych informacji zaoferują aż 132 rdzenie Redwood Cove wytwarzane w litografii Intel 3.







