Piątek 5 maja 2023 Wyniki finansowe AMD w 1. kwartale 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 11:27 Firma AMD podała wyniki finansowe uzyskane w 1. kwartale 2023 roku. Przychody korporacji w minionym kwartale były wyższe od prognoz oraz oczekiwań analityków i wyniosły 5,35 miliarda dolarów - o 4 procent (tj. 0,25 mld USD) mniej niż w 4. kwartale 2022 roku i o 9 procent (tj. 0,55 mld USD) mniej niż w 1. kwartale 2021 roku. Zysk operacyjny wyliczany metodologią GAPP wyniósł minus 145 mln USD, a zysk netto minus 139 mln USD (strata netto), natomiast bez uwzględnienia metodologii GAPP zysk operacyjny wyniósł plus 1,1 mld USD, a zysk netto 0,97 mld USD, co jest wartościami o 39-40 procent niższymi niż zysk operacyjny i zysk netto osiągnięty w 1. kwartale 2022 roku przy wyliczeniu bez metodologii GAAP.



Wyniki finansowe AMD wyglądają więc znacznie lepiej niż w przypadku Intela - w porównaniu do tego samego kwartału przed rokiem przychód AMD zmniejszył się o 9 procent, a zysk netto o 40 procent, podczas gdy Intel w porównaniu do 1. kwartału 2022 roku zanotował spadek przychodu o 37 procent, oraz stratę 2,8 mld USD zamiast okazałego zysku 8,1 mld USD przed rokiem.



Wracając do wyników AMD, spośród działów, dział Data Center dostarczający procesory serwerowe wygenerował przychód w wysokości 1,3 mld USD, niższy o 23 procent niż w poprzednim kwartale (wówczas 1,7 mld USD), i identyczny jak w tym samym kwartale przed rokiem.



Dział Client Computing dostarczający procesory na rynek konsumencki wygenerował przychód 0,739 mld USD, o 20 procent niższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 0,93 mld USD), i 65 procent niższy niż przed rokiem (wówczas 2,08 mld USD).



Przychód działu Gaming dostarczającego karty graficzne oraz chipy do konsol wyniósł 1,8 mld USD i był wyższy o 12 procent niż we wcześniejszym kwartale (wówczas 1,6 mld USD) oraz niższy o 6 procent niż w tym samym kwartale przed rokiem (1,9 mld USD).



Dział Embedded dostarczający rozwiązania Xilinx uzyskał przychód w wysokości 1,6 mld USD, o 14 procent wyzszy niż w poprzednim kwartale (wóczas 1,4 mld USD) i o 163 procent wyższy niż przed rokiem (wówczas 0,56 mld USD uzyskane w okresie 14 luty-31 marca 2022 roku, czyli połowie kwartału w którym wyniki Xilinx były rozlicznane łącznie z wynikami AMD).



W bieżącym 2. kwartale 2023 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości od 5,15 do 5,45 mld USD.







