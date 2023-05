Piątek 5 maja 2023 Microsoft Office i Teams będą otwierać linki tylko w przeglądarce Edge

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 12:31 Użytkownicy systemów operacyjnych Windows 10 i 11 od jakiegoś czasu krytycznie odnoszą się do strategii firmy Microsoft polegającej na nadawaniu priorytetu przeglądarce Edge. Wygląda na to, że Microsoft zamierza w jeszcze większym stopniu wymuszać na użytkownikach korzystanie z przeglądarki wbudowanej w Windows. Nowe wersje aplikacji MS Teams i Outlook z pakietu Office 365, podczas otwierania linków mają omijać preferencje użytkowników (tzw. wybór domyślnej przeglądarki), i każdorazowo otwierać linki w przeglądarce Microsoft Edge, bez względu na to jaką domyślną przeglądarkę wybrał użytkownik. Co więcej Microsoft reklamuje te zmiany jako pozytywne dla użytkowników systemów Windows 10 i 11.



Ciekawe, czy z biegiem czasu Microsoft nie zostanie zmuszony do wycofania się z tej zmiany i powrotu do poszanowania preferencji użytkowników, czyli otwierania linków przez Teams i Outlook w przeglądarce wybranej przez użytkownika jako domyślna.



Przypomnijmy, że Microsoft stosował podobne praktyki kilkanaście lat temu, kiedy nakłaniał użytkowników do używania Internet Explolera. Jednak w efekcie kilku postępowań dotyczących ograniczania konkurencji, w 2009 roku został zmuszony do dodania do swoich systemów operacyjnych tzw. ekranu wyboru przeglądarki, oraz funkcji ustawiania domyślnej przeglądarki w systemie operacyjnym, jaką mogła być każda inna przeglądarka zainstalowana i wybrana przez użytkownika, a nie tylko Internet Exploler. Finałem tej sprawy była też grzywna w wysokości 561 mln Euro, nałożona na Micrsofot przez Komisję Europejską w 2013 roku.



Czy wymuszenie otwierania linków z Otlooka i Teams w przeglądarce Edge z pominięciem wybranej przez użytkownika domyślnej przeglądarki ponownie zainteresuje urzędy antymonopolowe? Zobaczymy.







