Intel Core Raptor Lake-S Refresh z taktowaniem do 6,2 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:26 W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nowych procesorów Intela dla komputerów stacjonarnych. Jak już wiemy, w obecnym roku krzemowy gigant poza procesorami Meteor Lake-S należącymi do serii Core Ultra 3 i Core Ultra 5, zaoferuje nam też odświeżone wersje obecnych procesorów Core 13. generacji, w postaci modeli o nazwie kodowej Raptor Lake Refresh. Te pod względem technicznym będą nadal wyposażone w 8 rdzeni Raptor Cove i 16 efektywnych rdzeni Gracemont, ale mają być taktowane trochę wyższymi zegarami niż obecne wersje. Według doniesień, taktowanie Turbo jednowątkowe we flagowym modelu wyniesie 6,2 GHz.



Nie wiadomo jeszcze, czy ten procesor otrzyma nazwę Core i9-13950K, czy też Core Ultra 9-14900K. Wspomniana wartość 6,2 GHz będzie o 6,8 procent wyższa niż w obecnym Core i9-13900K (Turbo 5,8 GHz) i o 200 MHz wyższa niż w selekcjonowanym Core i9-13900KS.



Co więcej, według doniesień Intel ma też plany aby spróbować wydać nową selekcjonowaną wersję, następcę Core i9-13900KS, o taktowaniu turbo jednowątkowym na poziomie 6,5 GHz, co ma nastąpić w przypadku gdy umożliwią to najlepsze selekcjonowane sztuki procesorów Raptor Lake Refresh.



Podniesienie taktowania o kolejne 300-500 MHz w serii Raptor Lake Refresh ma być możliwe dzięki aktywacji funkcji Digital Linear Voltage Regulator (DLVR). Jest to nowy algorytm sterujący napięciem zasilającym, mający dbać o to, aby napięcie zasilające CPU nie było wyższe od potrzebnego w danej chwili. DLVR ma odpowiadać za dynamiczne obniżanie Vcore do minimalnej wystarczającej wartości, a zysk z jego pracy to redukcja zużycia energii elektrycznej przez cały procesor o maksymalnie 20 procent (przy tej samej częstotliwość taktowania rdzeni), lub możliwość zwiększenia taktowania rdzeni CPU o około 7 procent (przy tym samym poborze energii elektrycznej). Według doniesień technika Digital Linear Voltage Regulator nie została dopracowana na czas premiery procesorów Core 13. generacji (Raptor Lake-S) i została w nich wyłączona, a finalnie zostanie aktywowana w procesorach Raptor Lake-S Refresh.



