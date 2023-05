Piątek 5 maja 2023 Intel chwali się testami procesorów z techniką Backside Power Delivery

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:55 W 2021 roku Intel pochwalił się opracowaniem dwóch nowych technologii dla przyszłych procesów litograficznych - mowa o tranzystorach RibbonFET z bramką otaczającą tranzystor (Intelowa wersja GAAFET), oraz o nowej technice zasilania tranzystorów o nazwie Backside Power Delivery. Teraz krzemowy gigant pochwalił się, że wyprodukował pierwsza wafle z układami krzemowymi w litografii 20A i z techniką Backside Power Delivery, oraz że prowadzi zaawansowane testy gotowych procesorów z techniką Backside Power Delivery. Testowane procesory zostały wyprodukowane w litografii Intel 4, i zawierają efektywne rdzenie Crestmont z Core 14. generacji Meteor Lake, w zmodyfikowanej wersji z dodaną techniką Backside Power Delivery.



Technologia nie zostanie jeszcze zastosowana w procesorach Core 14. generacji, ale efektywne rdzenie procesorów Meteor Lake służą do jej testów i udoskonaleń. Finalnie rozwiązanie ma zostać zastosowane w 2024 roku, w kolejnej generacji efektywnych rdzeni, jakie znajdą się w procesorach wytwarzanych w litografii Intel 20A.



Na czym polega Backside Power Delivery? Rdzeń krzemowy procesorów składa się z około dziesięciu warstw połączeń - najniższej warstwy z tranzystorami, oraz znajdującymi się nad tranzystorami dodatkowymi warstwami z połączeniami pomiędzy tranzystorami, oraz liniami sygnałowymi i zasilającymi tranzystory.



Technika Backside Power Delivery polega na oddzieleni linii sygnałowych od zasilających, i przeniesieniu linii zasilających na warstwy umieszczone pod tranzystorami. Ma to kilka zalet: pozwala na zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów i zmniejszenie powierzchni układu krzemowego, a także eliminuje interferencje i zakłócenia między liniami sygnałowymi i zasilającymi, co natomiast umożliwia wzrost częstotliwości taktowania oraz zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję upływów prądu.



Wadą jest natomiast wyższe skomplikowanie produkcji - warstwa z liniami zasilającymi powstaje na oddzielnym waflu krzemowym, który jest następnie doklejany do wafla z tranzystorami i łączony z nim poprzez połączenia nanoTSV, nazywane PowerVia.







Sposób działania technologii Backside Power Delivery przedstawia również w sposób graficzny poniższy film opracowany przez Intela











