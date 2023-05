Poniedziałek 8 maja 2023 BIOS z AGESA 1.0.0.7 zmniejsza możliwości podkręcania pamięci DDR5?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:04 (1) W ostatnich tygodniach miało miejsce co najmniej kilka przypadków uszkodzenia procesora Ryzen serii 7000 oraz płyty głównej AM5, w jakiej był zamontowany. Przyczyny tych sytuacji ciągle bada firma AMD, ale według niezależnych ekspertów za uszkodzenia odpowiadała zbyt wysoka temperatura na styku kontaktów procesora i pinów gniazda LGA, wywołana przez zdecydowanie zbyt wysokie napięcie jakie otrzymywał procesor w przypadku, gdy włączona była funkcja EXPO ułatwiająca podkręcanie pamięci DDR5. W tej sytuacji część płyt głównych niektórych producentów ustawiała napięcie zasilania chipletu IOD z kontrolerem pamięci na maksymalne, czyli 1,4V.



Firma AMD postanowiła zareagować uczulając producentów płyt głównych, aby ich BIOSY lepiej kontrolowały napięcie zasilające procesor i niepotrzebnie nie ustawiały zbyt wysokiego napięcia bez wiedzy i ingerencji użytkownika. Wydana została także nowa wersja mikrokodu AGESA, na podstawie którego producenci płyt głównych tworzą BIOSy, w którym to mikrokodzie limit napięcia zasilającego dla chipletu IOD został obniżony przez AMD z 1,4V do 1,3V.



Niestety, niektóre osoby jakie zaktualizowały już BIOS swoich płyt głównych do wersji opartej na AGESA 1.0.0.7 twierdzą, że teraz nie mogą uzyskać tak wysokiego taktowania pamięci DDR5. Na wcześniejszych wersjach, w tym poprzedniej AGESA 1.0.0.6 możliwe było uzyskanie szybkości DDR5-6000 w trybie 1:1, a po aktualizacji do BIOSu opartego na AGESA 1.0.0.7 wartość ta rzekomo spadła do DDR5-4800 lub DDR5-4400.



Być może jednak te informacje pochodzą od osób, które nie sprawdziły jakie obecnie napięcie zasilające otrzymuje chiplet IOD, i czy przestawienie go na 1,3V rozwiązuje problem i pozwala ponownie uzyskać szybkość DDR5-6000 w trybie 1:1. Zachęcamy czytelników posiadających procesory Ryzen 7000 i BIOS oparty o mikrokod AGESA 1.0.0.7 do napisania w komentarzu swojej obserwacji w tym zakresie.



K O M E N T A R Z E

poczekam (autor: bajbusek | data: 8/05/23 | godz.: 16:34 )

az sie pojawi oficjalny BIOS dla Asus ROG X670E-F bo na razie z ta AGESA jest tylko BETA ... ryzkownie wgrywac bo Asus juz kilka razy dal ciala z biosami beta



