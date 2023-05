Prywatne miejsce w sieci. W których branżach sprawdza się serwer dedykowany?

Prywatności w sieci nigdy za wiele. Wszyscy, którym wykradziono dane przekonali się o tym na własnej skórze. Warto mieć do dyspozycji osobistą przestrzeń – taką, do której nikt nie zajrzy. Prywatne miejsce do pracy i przechowywania danych dają serwery dedykowane.















Dlaczego warto wybrać serwer dedykowany?

Serwery dedykowane mają swoich zwolenników w wielu branżach, ale najbardziej cenią go osoby związane z IT i technologią. To właśnie ta grupa jest najbardziej świadoma swoich potrzeb, ale też zagrożeń płynących z sieci. Warto korzystać z wiedzy osób znających się na technologii i poznać te maszyny bliżej – to właśnie dzięki nim możemy chronić swoje dane przed niepożądanymi obserwatorami.

Czym jest właściwie serwer dedykowany? W najprostszych słowach: jest to komputer, który jest w całości oddany do dyspozycji jednego użytkownika. Nie istnieje tu ryzyko rozproszenia danych, bo wszystkie pliki są umieszczone na jednym urządzeniu. A przechowywać można wszystko: systemy CRM, dane transakcyjne, pocztę e-mail, strony internetowe, dane klientów. Serwery dedykowane są tak cenione głównie ze względu na bezpieczeństwo i prywatność – dzięki własnemu miejscu w sieci mamy większą pewność, że naszych danych nie pozyska obca osoba. Dla kogo serwer dedykowany? Nie wiesz, czy ta usługa na pewno jest ci potrzebna? Zastanów się, jakie masz potrzeby. To rozwiązanie dla ciebie, jeśli: chcesz mieć pełną kontrolę

chcesz mieć własne, prywatne miejsce w sieci

masz stronę, która jest odwiedzana przez wielu internautów

przechowujesz ważne dane, które chcesz zabezpieczyć

zasoby serwera współdzielonego lub VPS są dla ciebie niewystarczające.

Finanse, technologia, usługi. Które branże zyskają na wyborze serwera dedykowanego?

Serwery dedykowane to naturalny wybór dla organizacji działających w branżach technologicznych i informatycznych, ale nie tylko. Korzyści usługi docenią też reprezentanci każdej branży, w której gromadzi się dane klientów, wysyła dużą liczbę mailingów, utrzymuje strony WWW. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w firmach związanych z marketingiem, administracją, HR, księgowością, a także domach mediowych czy wydawnictwach. Usługa jest niezastąpiona w e-commerce – przyda się do prowadzenia sklepu internetowego (zwłaszcza takiego, który stale się rozwija, powiększa asortyment, obsługuje wiele różnych transakcji). Dodatkowo na takiej maszynie możesz posiadać własny serwer pocztowy, co pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail bez żadnych ograniczeń, zakładanie dowolnej liczby kont mailowych, domen i certyfikatów SSL. Sprawi to, że korespondencja z klientami i kontrahentami stanie się o wiele łatwiejsza. Serwery dedykowane świetnie sprawdzą się też w placówkach finansowych. Branża finansowa jest prawnie zobligowana do korzystania z rozwiązań bezpieczniejszych niż chmury obliczeniowe ze względu na ryzyko związane z przetwarzaniem informacji – tu również sprawdzą się serwery dedykowane, dające większą kontrolę nad przepływem danych. Niezależne środowisko dla mniejszych biznesów Dla osób z mniejszym projektem, które chcą skorzystać z zalet i potencjału serwera dedykowanego dobrym rozwiązaniem jest serwer Atom od homecloud.pl. Zapewnia odizolowane środowisko pracy, które można przystosować do swoich potrzeb i szybką komunikację sieciową (1Gb/s). Co dobrego cię czeka podczas korzystania z serwerów Atom? Serwery Atom to rozwiązanie, dzięki którym skorzystasz z wszystkich zalet serwera dedykowanego: masz w sieci własne miejsce, na którym możesz pracować i przechowywać pliki

otrzymujesz dostęp zaraz po opłaceniu usługi

wszystko jest wyłącznie do twojej dyspozycji: dyski, RAM i procesor

samodzielnie wybierasz swój ulubiony system operacyjny, na którym chcesz pracować. Możesz wybrać m.in. CentOS, Debian, Proxmox lub Ubuntu

łatwo i przyjemnie konfigurujesz serwer na intuicyjnym panelu. Plesk Panel działa zarówno w obrębie systemu Windows, jak i Linux. Jeśli chcesz korzystać z innej aplikacji do zarządzania, to możesz ją zainstalować

pracujesz szybko i wydajnie dzięki szybkim dyskom i energooszczędnym procesorom Intel Atom C3750

sprawną pracę zapewniają szybkie dyski SSD (dostępne w wersjach Atom S, Atom M i Atom L) i komunikacja sieciowa – 1 Gbps w cenie usługi.