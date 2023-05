Dlaczego warto zainwestować w laptopy poleasingowe?

Zakup nowego sprzętu komputerowego wiąże się często z dużym wydatkiem – w szczególności, gdy planujesz kupić sprzęt spełniający obecne standardy technologicznie. W ofercie producentów, takich jak DELL czy Lenovo znajdziesz wiele propozycji modeli odpowiadających potrzebom użytkowników na miarę dzisiejszych czasów. Możesz znacznie ograniczyć koszty zakupu, wybierając dobrej jakości laptop poleasingowy. Czy taka inwestycja się opłaca?















Planujesz zakup laptopa? Sprawdź ofertę laptopów używanych

Przy zakupie nowego laptopa znaczenie ma przede wszystkim jego wytrzymałość, obecność funkcjonalności, które pozwolą w pełni korzystać z nowych technologii oraz dobre parametry techniczne. Na rynku znajdziesz wiele modeli odpowiadających najnowszym standardom, jednak wybór ich wiąże się z dużym wydatkiem. Jeśli nie chcesz przepłacać, ale mimo wszystko zależy Ci na sprzęcie dobrej jakości, zastanów się nad zakupem laptopa poleasingowego. Takie modele dostępne są w atrakcyjnych cenach i nie odbiegają pod względem parametrów technicznych od laptopów aktualnie dostępnych w ofercie renomowanych producentów. Czym są laptopy poleasingowe? Laptopy poleasingowe to nowoczesny sprzęt, który w związku z zawarciem umowy leasingu przez kilka miesięcy lub maksymalnie okres 2-3 lat (w zależności od czasu trwania umowy) był używany przez firmy. Po jej zakończeniu, a często również w trakcie jej trwania przedsiębiorcy zrezygnowali wykupienia sprzętu na własność, dzięki czemu w pełni sprawne laptopy używane ponownie wróciły do sprzedaży. W niektórych przypadkach laptopy poleasingowe to modele, które były użytkowane zaledwie przez niecały rok, a w związku z niską eksploatacją wypadają bardzo dobrze pod względem technicznym – i wizualnym. Dzięki temu możesz zakupić laptop o bardzo dobrych parametrach w dużo niższej cenie. Klasyfikacja laptopów używanych

Laptopy używane po zakończeniu umowy na leasing nie trafiły bezpośrednio do ponownej sprzedaży. W pierwszej kolejności zostały poddane kontroli stanu technicznego oraz jakości i na podstawie oceny specjalistów uwzględniono ich przynależność do jednej z trzech klas laptopów poleasingowych. Jeśli myślisz o zakupie laptopa używanego, te oznaczenia mogą pomóc wybrać Ci model spełniający Twoje oczekiwania: Klasa A – laptopy w 100% sprawne techniczne, które trudno odróżnić od modeli nowych wprost ze sklepu komputerowego. Na obudowie wybranych urządzeń mogą pojawić się drobne ryski – w większości przypadków niezauważalne gołym okiem.



Klasa A- – sprzęt w pełni sprawny o bardzo dobrych parametrach technicznych. Widoczne mogą być większe oznaki użytkowania w postaci delikatnych przetarć na klawiaturze lub rys i zadrapań.

Klasa B – laptopy poleasingowe, które działają bez zarzutu, jednak ich wygląd wizualny może pozostawiać wiele do życzenia. Nie mniej cechuje je bardzo dobra wydajność i obecność podzespołów, które gwarantują płynną obsługę. Jeśli myślisz o zakupie laptopa używanego, wybierz model od producenta, który cieszy się dobrymi opiniami. Do takich między innymi należy sprzęt marki DELL, Lenovo czy HP. Wiele z nich oferuje sklep komputerowy SERVECOM, który działa internetowo oraz stacjonarnie przy ulicy. Mikołaja Kopernika 2 w Częstochowie. Korzyści zakupu laptopa poleasingowego Największą z zalet zakupu laptopa poleasingowego jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Takie modele są zazwyczaj dwu-, a nawet trzykrotnie tańsze od nowych odpowiedników w ofercie producentów. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że w ramach umowy leasingu firmy wybierają najnowszy sprzęt klasy biznesowej, które często nie jest dostępny w sprzedaży tradycyjnej ze względu na wyższe koszty. Modele te z powodzeniem sprawdzą się w pracy zdalnej, jak i będą odpowiednie do nauki.