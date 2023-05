Jak wykorzystać programy Microsoft Office 2021 w pracy zdalnej i poprawić efektywność?

Word, Excel, PowerPoint czy MS Teams… programów sygnowanych logo Microsofru, z których wielu z nas korzysta podczas pracy biurowej, jest wiele. Większości z nas wydaje się, że znamy je dobrze. Redaktorzy i content marketingowcy mają opanowanego do perfekcji Worda, a księgowi i analitycy finansowi znajdą Excela jak własną kieszeń. Czy jednak pakiet Office w pracy zdalnej można wykorzystać jeszcze lepiej? Właśnie na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule!









Programy komputerowe Office 2021 a praca zdalna

Po pierwsze, sam pakiet Office jest dużym udogodnieniem dla pracy, także zdalnej. Programy komputerowe Microsoft cechują się podobnym wyglądem, mają te same ikony, aspekty wizualne, a często także – rozwiązania i funkcjonalności. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że osoba, która dobrze poznała Worda, bez problemów odnajdzie się także w Excelu czy PowerPoint.

A jak Office 2021 wpływa stricte na pracę zdalną? Tutaj z pomocą przychodzi usługa Office 365, w ramach której wszystkie programy pakietu Office są udostępniane na serwerach Microsoftu. Usługa opiera się na chmurze, co oznacza, że programów nie trzeba instalować na komputerze – zarówno one, jak i wszystkie dokumenty, są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Jak z pracą zdalną łączy się Office 2021? Klucz aktywacyjny daje różnym użytkownikom dostęp do zapisanych w chmurze dokumentów. W ten sposób mogą oni wymieniać się plikami, udostępniać je sobie, edytować, komentować i zatwierdzać niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Koniec z dodawaniem do maili załączników i zapisywaniem dokumentów na zewnętrznych nośnikach pamięci!

Office 2019 a Office 2021 – licencja dożywotnia

Tutaj też zwróćmy uwagę na to, że w organizacji pracy zdalnej znacznie lepiej sprawdza się nowy Office, wypuszczony na rynek w 2021 roku. Choć nie różni się on od swojego poprzednika w znaczącym stopniu, przynosi ważną aktualizację. Otóż wraz z Office 2021, licencja dożywotnia obejmuje nie tylko programy biurowe takie jak Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher i Skype for Business, ale też dwa nowe: MS Teams i OneNote. Zwłaszcza ta pierwsza aplikacja, umożliwiająca kontakt z pracownikami poprzez czat i połączenia wideo, ułatwia organizowanie pracy w zespole, którego członkowie znajdują się w różnych miejscach.

Także OneNote, ze swoimi możliwościami – nie tylko pisanie, ale też formatowanie tekstu, dodawanie obrazów, tabel czy plików – bywa przydatny, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu z członkami zespołu.

Sklep z oprogramowaniami Teamnet-Software.pl – zakup oprogramowania komputerowe Office

