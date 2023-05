Czwartek 11 maja 2023 GeForce RTX 4060 Ti zadebiutuje dzień wcześniej niż Radeon RX 7600

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:42 Jak już wiemy na koniec maja Nvidia planuje premierę swojej piątej karty graficznej z serii GeForce RTX 4000 opartej o architekturę Ada Lovelace. Tym razem do obecnych już w sklepach kart GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti i 4070 dołączy nowy tańszy model, o nazwie GeForce RTX 4060 Ti. Karta otrzyma chip AD106 z 4352 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 128-bitową magistralą, i według doniesień ma kosztować 400-450 USD. Znana jest już natomiast jej oficjalna data premiery, jaka została ustalona na 24 maja. Tym samym nowa karta Nvidia zadebiutuje dzień wcześniej niż przygotowany przez AMD Radeon RX 7600 XT, którego premiera została zaplanowana na 25 maja.



Nowość od AMD otrzyma monolityczny chip Navi 33 z 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, a jego wydajność ma być co najmniej o kilkanaście procent wyższa niż karty Radeon RX 6650 XT poprzedniej generacji.



W tym przypadku doniesienia wskazują na cenę około 300 dolarów i wydajność niższą niż GeForce RTX 4060 Ti, zbliżoną do karty GeForce RTX 4060 (bez dopisku "Ti"), której debiut jest planowany na drugą połowę czerwca tego roku.



