Intel ogłosi drugą falę zwolnień w ciągu ostatnich kilku miesięcy

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 21:24 Intel przeżywa ostatnio nie najlepszy dla siebie okres. Znaczny spadek sprzedaży komputerów na rynku konsumenckim, a jednocześnie utrata części udziałów w rynku serwerowym na rzecz AMD EPYC i procesorów ARM powodują, że przychody firmy wyraźnie się zmniejszają. Przychody Intela w 2020 i 2021 roku wynosiły odpowiednio: 77,8 i 79,0 mld USD, lecz w 2022 roku spadły do 63,1 mld USD, a w obecnym 2023 roku mają spaść poniżej 50 mld USD. Nic więc dziwnego w tym, że kierownictwo Intela usilnie szuka oszczędności. Jak informuje TomsHardware, Intel niebawem ogłosi drugą falę zwolnień.



Wszystkie decyzje miały już zostać podjęte, i dotyczą redukcji o 10 procent budżetu działów: Client Computing Group dostarczającego procesory konsumenckie, i Data Center and AI Group, dostarczającego rozwiązania dla serwerów. W efekcie cięć budżetu, z obydwoma działami ma pożegnać się od 10 do 20 procent ich pracowników, a dokładne kalkulacje liczby osób, którym zostanie wręczone wypowiedzenie mają właśnie dobiegać końca.



Tym samym będzie to druga w ostatnim czasie fala zwolnień u Intela - pierwszą ogłoszono w październiku 2022 roku. Obecnie tzw. krzemowy gigant musi zadowalać się przychodami wynoszącymi 60 procent przychodów, jakie notował w ostatnich kilku latach. Drastyczne cięcia wydatków nie są więc zadziwiające.



Przypomnijmy wcześniejsze posunięcia Intela prowadzące do redukcji kosztów działalności:

- sprzedaż działu pamięci Optane do firmy Micron (2022)

- redukcja zatrudnienia o 10 procent (październik 2022)

- anulowanie budowy nowego centrum badań i rozwoju (styczeń 2023)

- porzucenie programu rozwoju własnych procesorów RISC-V (styczeń 2023)

- porzucenie dalszego rozwoju swoich switchy i rozwiązań sieciowych z serii Tofino, które były rozwijane od 2019 roku po przejęciu firmy Barefoot Networks (styczeń 2023)

- redukcja wynagrodzeń zasadniczych o 5-15 procent, likwidacja premii kwartalnych i rocznych (luty 2023).

- zmniejszenie o 65 procent wysokości dywidend wypłacanych dla akcjonariuszy (luty 2023).

- wycofanie się ze sprzedaży serwerów własnej marki (kwiecień 2023).





Co więcej, decydując się na niektóre z tych kroków Intel zakończył inicjatywy, w które zainwestował sporo w ostatnich 3-4 latach - dla przykładu w 2019 roku Intel zakupił firmę Barefoot Networks, zintegrował jej zespół inżynierów ze swoim, i zaczął oferować switche dla serwerowni z serii Tofino, wyposażone w produkowane u siebie procesory Tofino 3. Całość wydatków nie zdążyła się nawet zwrócić, a obecne po całkowitym wygaszeniu tej działalności nie jest to już w żaden sposób możliwe. Prawdopodobnie zamiast likwidacji działu switchy lepszym posunięciem była próba jego odsprzedaży innemu producentowi.



