Nowe doniesienia o procesorach Ryzen 8000 i EPYC 5. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 23:26 (2) W sieci pojawiły się nowe informacje na temat kolejnych generacji procesorów firmy AMD dla komputerów stacjonarnych i serwerów. Według nich, AMD nie planuje odświeżenia / ulepszenia obecnych procesorów Ryzen 7000 z architekturą ZEN 4, a seria Ryzen 8000 będzie procesorami korzystającymi z rdzeni ZEN 5. Nowe procesory dla komputerów stacjonarnych mają zadebiutować pod sam koniec 1. kwartału lub w 2. kwartale 2024 roku, czyli mniej więcej 18-20 miesięcy po premierze obecnych Ryzenów serii 7000. W przypadku procesorów serwerowych, procesory EPYC 5. generacji o nazwie kodowej Turin mają otrzymać 128 rdzeni ZEN 5, a procesory EPYC 5. generacji o nazwie kodowej Sorano będą dysponować 192 rdzeniami ZEN 5c.



W przypadku kolejnej generacji procesorów serwerowych priorytetem dla AMD mają być procesory z kompaktowymi rdzeniami ZEN 5c, czyli właśnie EPYC Sorano, które mają zadebiutować pod koniec 2. kwartału 2024 roku, niecały rok później niż EPYC Bergamo z 128-rdzeniami ZEN 4c.



Debiut procesorów EPYC 5. generacji (Turin) ze 128 "pełnymi" rdzeniami ZEN 5 ma nastąpić na przełomie 3 i 4 kwartału 2024 roku, czyli również około 20 miesięcy później, niż debiut procesorów EPYC 4. generacji "Geona".





W 2024 roku zapowiada się więc ciekawy pojedynek procesorów serwerowych Intela i AMD - Intel szykuje procesory Xeon 6. generacji Granite Rapids ze 132 wydajnymi rdzeniami Redwood Cove, oraz Xeony 6. generacji Sierra Forest, mające dysponować ponad 300 efektywnymi rdzeniami Skymont.



czyli jednak ZEN 4 to niewypał (autor: bajbusek | data: 15/05/23 | godz.: 12:05 )

no cóż mam więc mogę powiedzieć, że dupy nie urywa :)

Musiałem się napocić jak za studenckich czasów żeby to działać chciało - ustawić temp limit na procka, zrobić undervolting, nagrzebać się w ustawieniach płyty X670E od Asusa ... czekam na poprawioną AGESĘ ... i na ZEN 5 ale tym razem poczekam z pół roku zanim zmienię ;)

AMD, uczymy się na Waszych błędach ...



Są dwa zarzuty (autor: ekspert_IT | data: 15/05/23 | godz.: 12:35 )

1. Ceny płyt am5 są zdecydowanie za wysokie

2. No i przede wszystkim kwestia tych profili napięciowych.

Wg mnie przejście z pinów w procku na piny na płycie to nie była dobra decyzja. Przecież od wielu lat z gniazdem nie było problemów: am2 am2+ am2 am3+ am4, a tu zmiana i od razu kłopot...



