Poniedziałek 15 maja 2023 GeForce RTX 4060 Ti zadebiutuje w wersjach z 8GB i 16GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:16 Już za niecałe 10 dni, a dokładnie 24 maja zadebiutuje kolejna, piąta karta graficzna z serii GeForce RTX 4000. Będzie to GeForce RTX 4060 Ti ze średniej półki cenowej, wyposażony w chip AD106 z 4352 rdzeniami CUDA. Nowa karta będzie oferowana w dwóch wersjach - tańszej z 8 GB pamięci, oraz nieco droższej z 16 GB pamięci. W obu przypadkach zastosowane będą kostki GDDR6 18 Gbps ze 128-bitową magistralą, oferujące przepustowość 288 GB/s. Co ciekawe karty będą się różnić wskaźnikiem TDP - GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 8GB pamięci ma mieć TDP 160W, a w wersji z 16 GB wskaźnik TDP wyniesie 165W.



Obie wersje GeForce RTX 4060 Ti mają mieć złącze PCI-Express 4.0 x16, z aktywnymi tylko 8 liniami PCIe (podobnie jak np. Radeony RX 6600 od AMD), co może nieznacznie ograniczać ich wydajność w przypadku zamontowania w płycie głównej ze złączem PCI-Express 3.0 x16 (wówczas faktyczna szybkość komunikacji karty graficznej z procesorem spadnie do PCI-Express 3.0 x8).



Nowe karty mają zaoferować wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3070 poprzedniej generacji, a według dostępnych doniesień produkcja GeForce RTX 3060 Ti i 3070 została już zakończona, aby zrobić miejsce dla nowych modeli. Nieco wcześniej zakończono już produkcję GeForce RTX 3080 i 3080 Ti z chipem GA102 (628mm2), które pod względem wydajności zastąpił GeForce RTX 4070 ze znacznie mniejszym układem AD104 (295 mm2).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.